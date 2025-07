Lutto all’Unical, è morto il professor Giorgio Lo Feudo

2 minuti per la lettura

Giorgio lo Feudo, professore di Filosofia del Linguaggio dell’Unical, è morto all’età di 62 anni. I funerali saranno celebrati domani 31 luglio 2025

NON riescono a crederci gli studenti. Non se ne fanno una ragione i colleghi, così come i familiari.

Il professor Giorgio Lo Feudo non c’è più. È venuto a mancare oggi – 30 luglio 2025 – , a 62 anni, all’ospedale dell’Annunziata dov’era ricoverato da alcuni giorni. Aveva avuto un aneurisma. All’Annunziata è stato anche sottoposto a un difficile intervento chirurgico per mettere in sicurezza i vasi, ma i medici avevano lasciato alla famiglia fin da subito poche speranze.

IL SUO ULTIMO SAGGIO IN USCITA AD AGOSTO

Giorgio Lo Feudo era professore associato di Filosofia del Linguaggio presso il dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical. Ha pubblicato circa settanta lavori scientifici su tematiche riguardanti la filosofia del linguaggio, la semiotica generale e la semiotica del testo. Il suo ultimo scritto, per Rubbettino, era stato mandato in pubblicazione agli inizi di luglio e uscirà l’8 agosto. Un saggio dal titolo “La verità inveritiera. Realtà e conoscenza tra immagini, simboli, miti e metafore”, che intreccia la riflessione filosofica sui concetti di conoscenza e verità con un’indagine sulla natura segnica, metaforica e interpretativa delle immagini.

Editorialista della nostra testata, per diversi anni ha curato la rubrica ‘Abduzioni’.

Rigoroso nella cura del suo lavoro, meticoloso, preciso, affabile con tutti: lascia un ricordo indelebile nella comunità accademica, in tutti quelli che lo hanno conosciuto e soprattutto nei suoi studenti. Leggi anche Nel segno oltre le parole: in ricordo di Giorgio Lo Feudo

MORTO GIORGIO LO FEUDO, IL RICORDO DELL’UNICAL

«Intellettuale raffinato, ha unito alla ricerca e alla didattica l’impegno nella divulgazione culturale, contribuendo alla diffusione del pensiero filosofico ben oltre i confini dell’accademia – lo ricorda l’ateneo, in un messaggio sui social – La sua voce, lucida e appassionata, ha lasciato un segno profondo nella comunità scientifica e nella vita di tanti studenti e studentesse. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio».

Tra le sue passioni il cinema – ha presieduto il circolo Cosenza Cinema – e la barca a vela.

I funerali saranno celebrati domani – 31 luglio 2025 – alle 17 presso la chiesa di San’Aniello a Cosenza.