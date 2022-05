Riparte da Rende il Cosenza Comics: tutto quello che c’è da sapere

1 minuto per la lettura

DUE giorni di spettacoli, mostre, concerti. Un weekend denso di appuntamenti all’insegna del gioco e del divertimento, nella grande cornice del parco acquatico di Santa Chiara. Il Cosenza Comix torna da domani con una nuova edizione, l’ottava. Dal titolo senz’altro evocativo: “Restart”. Ovvero, “Si ricomincia”.

Quest’anno il festival del fumetto abbandonerà la consueta location bruzia della Città dei Ragazzi e approderà entro le coordinate del perimetro rendese al Parco Acquatico. Il calendario prevede attrazioni per grandi e piccini, ed è puntellato dalla presenza di ospiti d’eccezione.

In mezzo agli stand dedicati alla galassia fantasy ci saranno illustratori di fama internazionale e storici protagonisti dell’intrattenimento per bambini. Come Danilo Bertazzi, indimenticabile Tonio Cartonio della Melevisione, o Giorgio Vanni, voce inconfondibile delle sigle di cartoni come I Pokemon e Dragonball, che sigillerà la kermesse con un concerto conclusivo previsto per domenica sera. Oltre alle consuete postazioni videogiochi tradizionalmente prese d’assalto da centinaia di giocatori, i jolly di questa edizione sono una macchina che riproduce nei dettagli quella usata sul set di Jurassick Park e la grande esposizione su un intramontabile evergreen per adulti e bambini: i Lego.

E se per gli amanti del combattimento è prevista una competizione senza esclusione di colpi con apposite spade in lattice, domenica pomeriggio un altro contest premierà il cosplayer col costume più bello con un esclusivo viaggio al Lucca Comix. Parte integrante del festival, le mostre ospitate al Museo del Presente, momento fondamentale dell’intera iniziativa. Sei in totale: due, quelle di “Aspettando Cosenza Comics”, che sono partite la settimana scorsa; e le altre quattro- tra cui una dedicata proprio ai Lego e una, sul Signore degli anelli, riconosciuta a livello nazionale – che saranno inaugurate con l’avvio della kermesse domani.