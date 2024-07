Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Alas Beach 2024

4 minuti per la lettura

Il Comune di Cassano allo Ionio ha ospitato la nona tappa di Miss Italia Calabria. Miss Alas Beach è Rebecca Mazza.

Miss Alas Beach è Rebecca Mazza di Catanzaro. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Veronica Falsone di Reggio Calabria. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi Greta Tassiello di Cosenza. Quarta classificata Elisa D’Andrea di Cosenza. Quinta classificata Giulia Azzinaro di Cosenza. Sesta classificata Camilla Caterina Fiorita di Strongoli (Crotone).

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Un sincero ringraziamento va a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questa kermesse. Ringraziamo il titolare dell’Alas Beach, Gianfranco De Luca per la calorosa accoglienza, il sindaco di Cassano allo Ionio Giovanni Papasso, la madrina della serata Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, il nostro fantastico pubblico, la giuria, la nostra super squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie, gli artisti locali. Invitiamo le giovani calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura. Invitiamo le giovani calabresi a partecipare al concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia iscrivendosi sul sito ufficiale».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

Quest’anno, la kermesse annuale ha scelto di rendere omaggio alla “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, mettendo in luce le peculiarità di questa meravigliosa regione del Sud Italia. Con un programma ricco e variegato, l’evento celebra la cultura, la storia e le bellezze naturali calabresi, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente.

La direzione artistica dell’evento, affidata a Linda Suriano, si è avvalsa dei testi evocativi di Francesca Marchese e delle coreografie dinamiche di Lia Molinaro. I costumi realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Cosenza, diretta da Franca Trozzo hanno saputo fondere tradizione e innovazione. Un aspetto innovativo di quest’anno è stato il contributo di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach che ha guidato le aspiranti miss in un percorso di consapevolezza e crescita personale al fine di esprimere al meglio il proprio potenziale.

La carismatica coppia di presentatrici, Linda Suriano e Larissa Volpentesta, ha creato un’atmosfera vivace e festosa. Come ogni sera, la kermesse ha dato spazio ai talenti locali, offrendo un palcoscenico ai numerosi artisti calabresi. Nella cornice dell’Alas Beach, il pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni del giovane cantante e polistrumentista Francesco Lembo e del mago Giandomenico Morello, che con le loro performance hanno ulteriormente arricchito lo spettacolo.

NONA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA: ALAS BEACH

L’Alas Beach ha ospitato la nona tappa di Miss Italia Calabria, offrendo una magica atmosfera per l’incoronazione della nuova ambasciatrice di bellezza calabrese.

Il titolare dell’Alas Beach, Gianfranco De Luca ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, evidenziando l’importanza di questo concorso per la valorizzazione del territorio «Sono contentissimo di ospitare Miss Italia Calabria perché è una manifestazione che rappresenta il nostro Comune. Abbiamo avuto anche l’onore di accogliere Miss Italia 2023 Francesca Bergesio. Ci auguriamo che la prossima Miss Italia possa essere calabrese».

Il sindaco del Comune di Cassano allo Ionio Giovanni Papasso ha sottolineato: «Ci troviamo nel cuore della Magna Graecia. Siamo orgogliosi di aver ospitato sul nostro territorio una kermesse così importante per il secondo anno consecutivo. Gianfranco De Luca ha reso questa location ancora più suggestiva. Siamo felici che da Sibari partirà una nuova stella che rappresenterà la nostra terra in questo celebre concorso».

MISS ALAS BEACH: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della nona tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Giovanni Papasso (sindaco del Comune di Cassano allo Ionio), Annamaria Bianchi (assessore Cultura Cassano allo Ionio), Gianluca Falbo (assessore al Turismo Cassano allo Ionio), Biagio Faragalli (sindaco di Montalto), Francesco Chiaravalle (assessore Bisignano e provinciale), Francesco Grisolia (titolare centri wellness e fitness), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Giuseppe Pirillo (Framesi), Luca Corso (area manager Miluna), Katya Giannini (esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach), Liborio Bloise (avvocato).

MISS ALAS BEACH 2024

Al momento della proclamazione, Miss Alas Beach ha confessato di essersi commossa e di aver provato: «Emozioni indescrivibili. Non mi aspettavo di ricevere questa fascia. Sono felice di aver vinto in questo bellissimo posto che ricorda la casa del mio nonno materno che mi guarda da lassù. Dedico questa fascia a mia madre. Senza di lei, non sarei quella che sono oggi. Per la prima selezione regionale a Cosenza, cercherò di raccontarmi senza filtri come ho fatto fino ad oggi».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di luglio: il 28 a Cosenza, il 29 a Trebisacce, il 30 a Frascineto e il 31 a Rota Greca. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.