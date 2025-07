San Vincenzo la Costa, al via il Festival Internazionale della Fisarmonica

4 minuti per la lettura

San Vincenzo la Costa, al via la ventesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica. In programma dal 19 giugno al 10 agosto, la manifestazione intende promuovere il dialogo tra musica, cultura e territorio.

SAN VINCENZO LA COSTA (COSENZA) – San Vincenzo la Costa si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la ventesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica. In programma dal 19 giugno al 10 agosto, la manifestazione intende promuovere il dialogo tra musica, cultura e territorio, ospitando artisti di fama mondiale, giovani talenti emergenti e offrendo appuntamenti formativi di alto livello. Organizzato dal Comune di San Vincenzo la Costa, con il patrocinio della Fondazione Carical e della Regione Calabria, il festival celebra uno strumento dalle mille sfaccettature: la fisarmonica, capace di spaziare dalla musica popolare alle sonorità classiche più raffinate con sorprendente versatilità. Un autentico ponte tra tradizione e innovazione, che anima ogni angolo del paese e trasforma strade e piazze in palcoscenici dove storia e arte si incontrano.

San Vincenzo la Costa non è un semplice borgo che custodisce gelosamente la memoria, ma un luogo dove essa rivive attraverso la musica. La fisarmonica diventa il respiro collettivo della comunità, vibrando nelle mani di musicisti provenienti da tutto il mondo, che con straordinaria maestria scorrono sui bottoni, aprendo i mantici come ali di farfalla. Le loro note echeggiano nei silenzi delle antiche chiese e si perdono sotto il manto stellato delle calde sere estive. L’intero centro si trasforma così in un teatro a cielo aperto, dove ogni pietra diventa cassa armonica e ogni nota una carezza.

Festival Internazionale della Fisarmonica 2025

Il cuore pulsante del festival è il prestigioso Concorso Internazionale della Fisarmonica, giunto alla sua quinta edizione del “nuovo corso”, in programma nelle giornate clou dell’8, 9 e 10 agosto. Nella storica cornice di Palazzo Miceli a San Sisto dei Valdesi si terranno audizioni, masterclass e dibattiti aperti al pubblico, mentre le serate saranno arricchite da concerti di grande qualità e varietà.

Abbiamo intervistato il sindaco Gregorio Iannotta, che ci ha raccontato con passione ed entusiasmo la rinascita della kermesse: «Il festival è l’eredità di una manifestazione di grande successo nata negli anni ’80, grazie a un gruppo di appassionati e, soprattutto, al maestro Lucio Cortese, una vera eccellenza del nostro territorio. Purtroppo, quest’anno ci ha lasciati, e durante le serate principali del festival gli dedicheremo un omaggio speciale. Quella tradizione, dagli anni ’90, era caduta nel silenzio. Quando ci siamo insediati nel 2017, abbiamo deciso di recuperare questa tradizione per valorizzare un elemento distintivo del nostro borgo, riportando in vita il Festival Internazionale della Fisarmonica, con un concorso internazionale al centro della kermesse».

Il primo cittadino sottolinea il ruolo centrale del direttore artistico Pietro Pardini, la cui esperienza ha permesso al festival di acquisire prestigio internazionale e di attirare talenti e professionisti da oltre 15 Paesi europei. «Ogni anno – spiega Iannotta – il concorso si arricchisce di nuove proposte musicali e culturali, con una giuria di altissimo livello e un’offerta che spazia dalla musica folkloristica alla musica da camera». Ma il Festival Internazionale della Fisarmonica va ben oltre la musica: è un progetto culturale integrato, che coinvolge le associazioni locali e valorizza il patrimonio storico di San Vincenzo la Costa, intrecciando eventi musicali con le tradizioni più radicate.

La ventesima edizione

L’edizione di quest’anno ha preso il via con un evento inaugurale dal forte richiamo, organizzato da un’associazione locale che ha scelto di avvicinare il pubblico con il concerto di Cecè Barretta. Il 4 luglio torna la Festa del Grano, promossa dall’omonimo comitato, che anche quest’anno attirerà numerosi visitatori per celebrare le radici agricole del territorio e rievocare le antiche fasi della mietitura. La festa proseguirà il 5 luglio con una serata avvolta dall’energia travolgente della band Etnosound.

Il 19 luglio, in collaborazione con la Pro Loco di San Vincenzo la Costa, il festival offrirà un concerto speciale nel contesto della Notte bianca: Avulatin feat S. Stellato. Questi appuntamenti, insieme a molti altri in programma durante il mese in corso, sono il risultato di una proficua collaborazione con le realtà locali e rappresentano un passo decisivo per integrare ulteriormente la manifestazione nel tessuto culturale e sociale della comunità, rafforzandone identità e coesione. La manifestazione si concluderà il 10 agosto con una serata di gala dedicata alla premiazione dei vincitori del concorso internazionale.

Il sindaco Gregorio Iannotta: «Promuovere la cultura significa far crescere un territorio»

Il sindaco Gregorio Iannotta lancia un messaggio chiaro e appassionato: «Promuovere la cultura significa far crescere un territorio e offrire una immagine positiva della Calabria. Questo festival rappresenta un’occasione preziosa per far conoscere la nostra terra attraverso il linguaggio universale della musica, invitando giovani, artisti e turisti a vivere un’esperienza unica, costruita su qualità, impegno e bellezza».