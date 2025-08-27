Al via la prima edizione del premio dedicato a San Francesco di Paola

3 minuti per la lettura

“Sotto il cielo di Frate Francesco”, la prima dizione del premio dedicato a San Francesco di Paola che verrà consegnato a personalità di spicco di origine calabrese

C’è grande attesa nella città del Santo di Calabria per la prima edizione del premio dedicato proprio a San Francesco di Paola: “Sotto il cielo di Frate Francesco”, in programma venerdì 30 agosto alle ore 20.30.

Lunedì si è svolta nella sala rossa del Chiostro del Santuario di San Francesco di Paola la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Una iniziativa, è stato sottolineato più volte, di grande prestigio, fortemente voluta dal direttore artistico Claudio Greco, noto stilista calabrese, che ha ricordato il suo legame con il Santuario e con la figura del Santo. Greco, aprendo i lavori, ha rimarcato di aver già ideato e organizzato in passato iniziative in nome di San Francesco e ha sottolineato che «la serata non sarà solo limitata alla premiazione ma sarà caratterizzata da tanti momenti di vera arte e di spettacolo per un evento che sarà condotto da Marzia Roncacci, giornalista Rai2».

IL PREMIO CONSEGNATO A PERSONALITA’ CALABRESI IL CUI OPERATO INCARNA I VALORI DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

L’iniziativa sarà inserita anche in una rubrica dell’emittente pubblica nazionale.

Il direttore artistico non ha voluto, però, svelare i nomi dei premiati, anticipando soltanto che si tratta di personaggi «affermati in campo nazionale e internazionale». Saranno infatti premiati di origini calabresi che, con talento, costanza e determinazione, hanno realizzato i loro sogni incarnando i valori legati a San Francesco di Paola.

Alla conferenza, moderata dal giornalista Gianfranco Bonofiglio, hanno preso parte, fra gli altri, Padre Domenico Crupi, vicevicario dell’Ordine dei Minimi, il sindaco di Paola Roberto Perrotta e il maestro orafo Michele Affidato, autore del premio.

Padre Crupi ha definito l’iniziativa «un momento importante ed un messaggio di pace e speranza molto sentito in un momento difficile come quello che stiamo vivendo». Ha inoltre evidenziato che si tratta di «una prima edizione alla quale ne seguiranno altre» con l’obiettivo che diventi «un appuntamento annuale prestigioso e conosciuto ovunque; considerato che San Francesco di Paola è un Santo amato dappertutto». Non è mancato un ringraziamento a Padre Francesco Trebisonda per l’impegno profuso nell’organizzazione.

UN’IDEA DEL DIRETTORE ARTISTICO CLAUDIO GRECO. SODDISFAZIONE E ORGOGLIO ESPRESSI DAL SINDACO PERROTTA

Il sindaco della città tirrenica, Roberto Perrotta, ha espresso grande soddisfazione: «Orgoglioso dell’iniziativa e certo che la prima edizione non potrà che essere un grande successo. L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza di Paola sono fortemente legate alla figura di San Francesco e al Santuario. Un momento di festa, di premiazione, di vera e pura arte e di spettacolo non può che essere accolto con grande entusiasmo dalla città del Santo e da tutti coloro i quali amano San Francesco».

Molto sentito anche l’intervento del maestro orafo Michele Affidato, che ha realizzato il riconoscimento: «Un vero onore aver potuto contribuire ad una bellissimo e prestigioso evento del quale si sentiva la mancanza e che avrà certamente risonanza nazionale ed internazionale».

Intanto, cresce l’attesa per l’evento del 30 agosto, quando la città di Paola ospiterà la prima edizione del premio, tra emozioni, arte e spettacolo, nel segno del Santo Patrono di Calabria.