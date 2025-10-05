Cosenza ospita la 22ª edizione della Festa del Cioccolato dal 24 al 26 ottobre

2 minuti per la lettura

Cosenza si scioglie nella dolcezza: torna la Festa del Cioccolato dal 24 al 26 ottobre. Corso Mazzini si trasforma nel regno del gusto per la ventiduesima edizione della storica kermesse ideata dalla CNA e organizzata da Publiepa.

COSENZA – Cosenza rinnova il suo legame con la dolcezza. Dal 24 al 26 ottobre, la Città dei Bruzi torna a profumare di cacao, tradizione e artigianalità. Per tre giornate, Corso Mazzini diventerà un lungo salotto del gusto grazie alla Festa del Cioccolato. Un evento che da oltre vent’anni unisce maestria artigiana, convivialità e identità territoriale. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno del sindaco Franz Caruso e alla tenacia organizzativa di Pino De Rose, patron della Publiepa, che da più di due decenni fa di questa manifestazione un appuntamento imperdibile nel calendario regionale.

Cosenza ospita la 22ª edizione della Festa del Cioccolato

Ideata dalla CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), la Festa del Cioccolato è molto più di un evento gastronomico. È una celebrazione del saper fare artigiano, un incontro tra maestri cioccolatieri, artisti del gusto e un pubblico sempre più numeroso, pronto a farsi conquistare da profumi, sapori e innovazioni dolciarie. Stand espositivi, degustazioni, spettacoli e laboratori didattici per i più piccoli — curati dalla maestra Isabella Mascaro — animeranno Corso Mazzini trasformandolo in una vetrina di eccellenze, dove la tradizione incontra la passione e la solidarietà trova spazio accanto al piacere del gusto.

Novità 2025: la sfida dei “Maestri per un giorno”

Quest’anno la Festa si arricchisce di una gustosa competizione: una gara tra aspiranti “maestri cioccolatieri per un giorno”, che si cimenteranno nella creazione del miglior dolce al cioccolato.

Un’apposita giuria di esperti assegnerà il titolo di “Miglior Dolce 2025”, premiando creatività, tecnica e, naturalmente, bontà.

La voce della CNA: “Una festa che unisce e valorizza”

Il neo presidente della CNA di Cosenza, Michele Marchese, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. «La Festa del Cioccolato – ha precisato Marchese – incarna lo spirito della nostra associazione: promuovere l’artigianato, sostenere le imprese e valorizzare il territorio. È una manifestazione longeva e amata, capace di rinnovarsi ogni anno. Unisce la comunità e diffonde la cultura del saper fare fatta di passione, creatività e qualità».

La Festa del Cioccolato dal 24 al 26 ottobre

Dal 24 al 26 ottobre, Cosenza si prepara a immergersi in un mare di dolcezza, tra praline, sculture di cioccolato, torte spettacolari e laboratori che incanteranno grandi e piccoli. Tre giorni per celebrare il gusto, la tradizione e la bellezza dell’artigianato made in Calabria. La Festa del Cioccolato è pronta a conquistare ancora una volta il cuore – e il palato – di tutti.