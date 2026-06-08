Amministrative 2026, ballottaggi oggi in 42 Comuni: si vota dalle 7 alle 15

(Adnkronos) – Urne ancora aperte in 42 Comuni oggi, lunedì 8 giugno, per il secondo turno delle

elezioni amministrative. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

Al voto sei capoluoghi — Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani — insieme a un solo Comune sotto i 15mila abitanti, mentre tutti gli altri superano quella soglia. In totale, sono chiamati alle urne oltre 1,1 milioni di elettori.

Alla chiusura dei seggi alle 23, l’affluenza per i ballottaggi alle elezioni comunali è al 39,79%. Al primo turno aveva votato il 45,6%.

Nella serata di ieri si è registrata un’inversione di tendenza per l’affluenza in Sardegna. Alla chiusura dei seggi il dato era in aumento. Alle 23 si era presentato nelle 526 sezioni aperte il 46,45% degli aventi diritto. Alle scorse amministrative la prima giornata di voto si era chiusa con un dato inferiore: il 44,30 per cento.

A Lecco duello tra Filippo Boscagli del centrodestra e il sindaco uscente Mauro Gattinoni del centrosinistra. In corsa ad Arezzo Marcello Comanducci del centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli del campo largo. A Macerata il sindaco uscente Sandro Parcaroli del centrodestra sfida Gianluca Tittarelli del campo largo. A Chieti Giovanni Legnini del campo largo contro Cristiano Sicari del centrodestra. A Trani ballottaggio tra Marco Galiano del centrosinistra e Angelo Guarriello del centrodestra. Ad Agrigento sfida tra Michele Sodano di centrosinistra e Gerlando Alonge del centrodestra.

Nonostante sia un Comune sotto i 15mila abitanti, anche Mandatoriccio in provincia di Cosenza torna al voto. Al primo turno, infatti, si è verificato un evento rarissimo: pareggio perfetto tra i due candidati sindaco. Sia Maria Teresa Villella (Nuova Alba) sia Cataldo Iozzi (Uniti per Mandatoriccio) hanno ottenuto 852 voti ciascuno, rendendo necessario il ballottaggio.