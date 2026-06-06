FOTO – Strage di Amendolara, le immagini della manifestazione contro lo sfruttamento

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Di seguito le foto della manifestazione promossa dai sindacati e da diverse associazioni ad Amendolara in provincia di Cosenza dopo la strage di migranti che ha portato all’omicidio di 4 persone arse vive all’interno di un’auto in una stazione di rifornimento di carburante lungo la strada statale 106 jonica. Accusati dell’omicidio plurimo due migranti di origine pakistana individuati e fermati nell’immediatezza dell’evento. Per entrambi arresto confermato da parte del gip di Castrovillari che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Entrambi sono al momento detenuti presso la casa circondariale di Castrovillari.