La luminosa testimonianza dei Francescani d’Assisi in Calabria

Venerdì 23 maggio sul Terrazzo Pellegrini di Cosenza la presentazione della ricerca di don Emilio Salatino che restituisce alla conoscenza generale una grande storia religiosa: i francescani di Calabria

Un’opera monumentale, frutto di un lungo e appassionato lavoro di ricerca: “I Frati Minori in Calabria” Dalle origini alla restaurazione borbonica (1216-1830), scritto da don Emilio Antonio Salatino. Il lavoro (due tomi per complessive 847 pagine), che consegna l’autore al gruppo dei maggiori studiosi di storia religiosa della nostra regione, sarà presentato venerdì prossimo, 23 maggio, alle 17,30, sul Terrazzo Pellegrini.

Dopo il saluto di Frate Mario Chiarello, Ministro Provinciale dei Frati Minori in Calabria, è previsto l’intervento di Vincenzo Antonio Tucci, Direttore dell’Archivio storico Diocesano di Cosenza-Bisignano.

L’incontro che racconta la storia dei francescani in Calabria, coordinato dal giornalista Francesco Kostner, sarà infine concluso dall’autore. Emilio Antonio Salatino è nato a Cosenza nel 1963 ed è presbitero dal 1990. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la PFTIM di Napoli, sezione San Tommaso d’Aquino; la Licenza di specializzazione in Vita Cristiana/Morale presso la PFTIM di Napoli, sezione San Luigi; il Dottorato di Ricerca in Teologia Dogmatica con specializzazi8one in Antropologia Teologica presso la Facoltà Teologica Pugliese e la laurea triennale in Scienze Storiche presso l’Università Telematica Leonardo Da Vinci.

Direttore nonché docente stabile straordinario di materie teologiche presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Rende, è socio dell’Associazione Teologica italiana (ATI), dell’Associazione Teologica Italiana per lo studio della Morale (ATISM), della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’Associazione Italiana Professori di Storia della Chiesa (AIPSC) e dell’Accademia Cosentina. E’ inoltre membro del comitato scientifico della rivista Veritatis Diaconia. E’ professo nel Terz’Ordine dei Minimi (TOM).