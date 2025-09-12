1 minuto per la lettura

Nel corso dell’undicesima edizione dell’iniziativa “Un Pacchero alla ‘ndrangheta” a Castiglione Cosentino, premiata la Fondazione Trame

La Fondazione Trame ETS premiata a Castiglione Cosentino nell’ambito dell’undicesima stagione di “Un pacchero alla ‘ndrangheta”. Una manifestazione fortemente voluta e organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Magarò.

Un pacchero alla ‘ndrangheta nasce per tenere alta l’attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata e riportare al centro del dibattito politico un tema che sembra scomparso dall’agenda politica.

UN PACCHERO ALLA ‘NDRANGHETA A CASTIGLIONE COSENTINO

Il riconoscimento, ritirato dal presidente Nuccio Iovene, consegnato insieme a quelli al procuratore di Cosenza Vincenzo Capomolla, alla dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Cosenza Loredana Giannicola e all’imprenditore Pippo Callipo.

I premi consegnati durante una cerimonia che ha visto la presenza delle massime autorità territoriali delle forze dell’ordine. Presenti il questore Giuseppe Cannizzaro, il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Mommo fino al comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna

PREMIATA TRAME, LE PAROLE DI NUCCIO IOVENE

Nel suo intervento Iovene ha sottolineato l’impegno costante della Fondazione attraverso il festival dei libri sulle mafie, le attività di formazione nelle scuole e il recupero della memoria storica locale, ribadendo come la partita contro la ‘ndrangheta si giochi ogni giorno sul terreno della cultura e della consapevolezza civile.

La riflessione condivisa da organizzatori e premiati ha richiamato la necessità di un impegno corale della politica, delle istituzioni, della scuola e del mondo produttivo, senza il quale il rischio è quello di consegnare interi territori al potere mafioso, frenando lo sviluppo e minando la democrazia.