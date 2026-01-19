Rende, un’iniziativa per ricordare Giulio Regeni

1 minuto per la lettura

L’iniziativa “Una panchina per Giulio” promossa dall’amministrazione comunale di Rende per ricordare Giulio Regeni a dieci anni dalla tragica scomparsa

RENDE (COSENZA) – La sua scomparsa tragica e, ancor più, il suo ritrovamento inquietante (in una fossa a lato di una strada nei pressi di una prigione dei Servizi segreti egiziani) resta uno dei casi più inquietanti e discussi della recentissima storia italiana. Sabato 24 gennaio 2026, il rapimento, avvenuto a Il Cairo, del giovane dottorando italiano Giulio Regeni, compie dieci anni, assieme al suo brutto carico di domande senza risposta.

L’amministrazione comunale di Rende guidata da Sandro Principe farà, quindi, un omaggio alla memoria di Regeni con la cerimonia “Una panchina per Giulio”. La manifestazione in questione si svolgerà il 24 gennaio 2026 a partire dalle ore 11 a via Rossini a Rende, all’altezza del numero civico 113.

All’iniziativa, promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Rende e da Punto Giallo (#veritàpergiulio) di Arcavacata, parteciperanno Daniela Ielasi, assessore al Welfare del Comune di Rende, il consigliere comunale Clelio Gelsomino e la docente Unical Donatella Loprieno.

La manifestazione in programma a Rende intende dunque ricordare il 28enne morto in Egitto in circostanze tragiche nel 2016. Un barbaro omicidio che scosse l’opinione pubblica mondiale e su cui non si è riusciti a fare piena luce a un decennio di distanza. Un’occasione per ribadire la richiesta di verità su un delitto atroce che purtroppo è ancora senza risposte e per evidenziare l’intangibilità dei diritti umani in ogni parte del mondo.