San Nicola Arcella si candida a Borgo dei Borghi

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San Nicola Arcella alla conquista dell’Italia con la candidatura a Il Borgo dei Borghi presentata nel Palazzo della Provincia di Cosenza

COSENZA – Il fascino millenario di San Nicola Arcella si prepara a varcare i confini regionali per approdare sul palcoscenico nazionale della Rai. Nella mattinata di oggi, 14 marzo 2026, la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della candidatura del comune tirrenico alla tredicesima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il celebre contest inserito all’interno della trasmissione Kilimangiaro su Rai 3.

La Provincia come “Casa dei Comuni”

Ad accogliere la stampa e gli amministratori sono stati il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, e il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo. L’incontro ha evidenziato come questa candidatura non sia solo una questione comunale, ma un progetto di identità territoriale che vede la Provincia in prima linea.

“San Nicola Arcella è uno dei luoghi simbolo della nostra provincia, un borgo che racchiude paesaggio, cultura, tradizioni e una straordinaria capacità di accoglienza”, ha esordito il presidente Faragalli. Nonostante la mancanza di deleghe specifiche sul turismo, il presidente ha ribadito il peso politico dell’istituzione: “La Provincia deve essere sempre di più un ente di prossimità, la casa degli amministratori e dei comuni. Un luogo in cui i sindaci possano trovare ascolto, supporto e coordinamento”. Sostenere San Nicola Arcella, dunque, significa per Faragalli valorizzare l’intero patrimonio diffuso della Calabria.

Un traguardo strategico per il Tirreno Cosentino

Il sindaco Eugenio Madeo ha espresso profonda soddisfazione per il percorso compiuto, sottolineando come la scelta di rappresentare la Calabria nel contest non sia casuale, ma il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, associazioni e cittadini.

“Essere scelti è un traguardo di grande valore” – ha spiegato Madeo – “Questa partecipazione non è soltanto una competizione, ma un’opportunità straordinaria per far conoscere la bellezza e l’autenticità del nostro borgo a milioni di italiani”. Il primo cittadino ha poi rivolto un accorato appello al voto, chiamando a raccolta non solo i residenti, ma tutti i calabresi nel mondo: “Ogni voto è un gesto di amore per il nostro borgo e per l’intera Calabria. È un modo concreto per aiutarci a raccontare la bellezza della nostra terra”.

Dal centro storico all’Arcomagno: la strategia di promozione

Durante l’incontro sono stati svelati i dettagli tecnici della partecipazione al concorso. Il cuore della narrazione sarà un video-racconto dedicato alle eccellenze del borgo: il pubblico nazionale potrà ammirare le immagini della celebre Grotta dell’Arcomagno, ormai icona del turismo regionale, ma anche i vicoli del centro storico che si affacciano a strapiombo sul mare.

Per supportare la candidatura, è stata attivata una complessa macchina organizzativa che prevede:

Campagna Digitale: Un piano di comunicazione istituzionale sui canali social per guidare i cittadini nelle procedure di voto.

Storytelling Territoriale: Attività mirate a far conoscere la storia e le leggende legate alla costa dei Cedri.

Coinvolgimento Locale: Il supporto diretto degli operatori turistici e delle associazioni per trasformare ogni visitatore in un “ambasciatore” di San Nicola Arcella.

La sfida è ufficialmente aperta: San Nicola Arcella chiama, la Calabria risponde per dimostrare che i suoi borghi, sospesi tra mare e roccia, non hanno nulla da invidiare ai gioielli più noti del Paese