Cosenza, una statua dedicata a Padre Fedele Bisceglia

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Avviata a Cosenza una raccolta fondi per realizzare una statua dedicata alla memoria di Padre Fedele Bisceglia

COSENZA – La Cna di Cosenza, guidata dal presidente Michele Marchese, e Publiepa, rappresentata da Pino De Rose, comunicano l’avvio ufficiale della raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di una statua dedicata a Padre Fedele Bisceglia, figura simbolo di solidarietà, umanità e vicinanza agli ultimi.

L’iniziativa nacque da un’idea dal presidente Marchese durante la Festa del Cioccolato di Cosenza dello scorso ottobre, registrando sin da subito grande apprezzamento e sensibilità da parte della cittadinanza, delle associazioni e del mondo produttivo locale.

La statua sarà realizzata dal Maestro Salvador Gaudenti, scultore e realizzatore della statua più alta al mondo di Diego Armando Maradona posizionata nel centro storico di Napoli, e troverà collocazione sul territorio quale segno concreto di riconoscenza e memoria verso l’opera spirituale e sociale portata avanti da Padre Fedele nel corso della sua vita.

Per consentire a tutti di contribuire al progetto, è attivo il seguente conto per la raccolta IBAN: IT11E0306909606100000417531 . Intestazione: CNA Cosenza. Causale: “Progetto raccolta fondi realizzazione Statua Padre Fedele Bisceglia”

«Si tratta di un’iniziativa dal forte valore simbolico e umano – dichiarano i promotori – perché vuole lasciare alla città un segno tangibile della gratitudine verso una persona che ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di cittadini».

Gli organizzatori invitano la comunità, le imprese e tutte le persone che hanno conosciuto e apprezzato Padre Fedele a sostenere il progetto con una libera donazione.