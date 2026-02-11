Rende, Carlomagno inaugura lo showroom Hyundai

6 minuti per la lettura

Carlomagno inaugura il nuovo showroom Hyundai a Rende: tradizione familiare e innovazione tecnologica si fondono con la visione globale del brand. L’evento è stato impreziosito dallo show cooking dello chef Igles Corelli.

RENDE (COSENZA) – Non è un semplice showroom. È un luogo dove il presente incontra il domani, dove tecnologia e sostenibilità si intrecciano con un’esperienza profondamente umana. È la nuova concessionaria Hyundai-Carlomagno, inaugurata recentemente a Rende, che trasforma l’acquisto di un’auto in un vero e proprio viaggio nel futuro. Al centro del progetto c’è il concept Hyundai Home, concepito non solo per esporre vetture, ma per far vivere l’innovazione. Le linee pulite degli spazi, le luci calibrate e la tecnologia integrata negli arredi raccontano una ricerca applicata al servizio delle persone.

Non è un caso che il partner scelto sia Piero Carlomagno, imprenditore radicato nel territorio e punto di riferimento del settore automobilistico calabrese da decenni. La sua esperienza locale e il legame con la comunità si fondono con l’approccio globale di Hyundai, creando uno spazio dove tecnologia e umanità convivono armoniosamente. Tra le stelle dello showroom spicca la Hyundai IONIQ 5 N, crossover elettrico ad alte prestazioni che sfida le convenzioni della guida sportiva. La Hyundai NEXO, a idrogeno, anticipa un mondo a emissioni zero. Ma il futuro non si misura solo in cavalli: la “Inster collection”, linea di abbigliamento e accessori realizzati con tessuti riciclati dei sedili Hyundai, rende concreta la promessa di sostenibilità del marchio.

Francesco Calcara: «Progress for humanity è il nostro claim»

«Progress for humanity è il nostro claim – racconta nella nostra intervista Francesco Calcara, presidente e CEO di Hyundai Italia-. È la filosofia che guida l’azienda da sempre. Cinquant’anni fa offrivamo tecnologie al servizio delle persone; oggi possiamo parlare di soluzioni su misura per ogni cliente. Dall’elettrico all’idrogeno, l’innovazione è il nostro tratto distintivo». Come sottolinea il presidente Calcara, Hyundai non produce semplicemente auto: racconta una visione.

La tecnologia non è fine a sé stessa. L’elettrico a 800 V permette ricariche rapidissime, fino all’80% in meno di 20 minuti. Sistemi di sicurezza avanzati, come indicatori luminosi collegati a telecamere, rendono la guida più sicura. Ma dietro ogni vettura c’è un ecosistema più ampio: intelligenza artificiale, robotica, acciaio, logistica. L’innovazione Hyundai non si ferma sulle ruote. A dimostrarlo, Spot, il robot sviluppato da Boston Dynamics, si muove tra i visitatori. «Spot è l’esempio di come Hyundai porti innovazione in ogni settore», racconta il ceo. Oggi quasi mille esemplari sono operativi nel mondo, automatizzando ispezioni e raccogliendo dati in sicurezza.

Carlomagno: tradizione familiare e innovazione tecnologica

L’imprenditore Piero Carlomagno presenta il nuovo showroom come il traguardo di un obiettivo perseguito per anni, sottolineando come il brand non offra soltanto veicoli di qualità, ma un vero modello di innovazione tecnologica e sostenibilità, capace di rafforzare l’identità dell’impresa. Al centro del progetto, spiega, c’è la persona: «Qui non si viene solo a scegliere un modello, ma a vivere un percorso che accompagna il cliente dalla scelta iniziale all’uso quotidiano, garantendo assistenza continua e soddisfazione duratura». Con emozione ricorda l’inizio della sua carriera: «L’attività di famiglia prese il via con il trasporto di persone. Io scelsi una strada diversa, dedicandomi alle automobili. Oggi possiamo offrire un’esperienza completa, dai test drive alle auto elettriche, fino all’assistenza post-vendita. Questa nuova apertura è come un nuovo fidanzamento dopo 43 anni di storia familiare: stimolante, emozionante e piena di prospettive».

Accanto a lui, i figli Antonio e Rocco Carlomagno evidenziano l’importanza della continuità generazionale: «Rispetto, educazione, cura delle relazioni: la nostra azienda è una grande famiglia. Crescere non significa perdere questo clima; lo manteniamo e lo trasmettiamo ai clienti, che diventano parte di questa esperienza condivisa». Guardando avanti, Hyundai e Carlomagno puntano a consolidare la rete, lanciare nuovi modelli e crescere in Italia. La promessa è chiara: ogni visita sarà un incontro con l’eccellenza tecnologica senza mai perdere di vista l’aspetto umano. «L’effetto wow non è solo un’esperienza momentanea – conclude il presidente Calcara – ma diventerà la normalità per chi sceglie Hyundai».

Tra i presenti, il sindaco di Rende, Marcello Manna, ha sottolineato il legame storico con la famiglia Carlomagno: «Nel corso degli anni, questa famiglia è diventata simbolo di serietà, efficienza e capacità di costruire rapporti solidi. Oggi rappresenta un punto di riferimento non solo nel settore automobilistico, ma per l’intero territorio». All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, a conferma dell’importanza di un investimento che coniuga innovazione, occupazione e valorizzazione del territorio calabrese. Con questa apertura, a Rende il futuro non è più un’idea lontana. È tra le strade, sotto le mani di chi guida, negli sguardi di chi sogna. Qui, il domani si vive oggi.

Lo show cooking dello chef Igles Corelli

L’innovazione, però, non si ferma alle auto. Durante l’inaugurazione, Hyundai ha celebrato la sostenibilità anche attraverso lo show cooking dello chef Igles Corelli, pioniere della cucina circolare, che ha raccontato la filosofia dell’azienda attraverso attraverso la sua visione culinaria. In cucina, come nell’automotive, gestire le risorse richiede intelligenza progettuale. Per uno chef, pensare prima al processo e poi al risultato è fondamentale. «Dal 2010 promuovo la cucina circolare: uno studio approfondito di prodotto e tecnica che si sposa perfettamente con l’approccio Hyundai. Il mio obiettivo è creare piatti che valorizzino prodotti circolari, fondendo tradizione e innovazione. Oggi le tecnologie dominano, migliorando qualità e sapore della materia prima», racconta Corelli nella nostra intervista.

Narratore del gusto, responsabile dei corsi al Gambero Rosso, volto su Sky e consulente di cinque ristoranti in Italia, lo chef Corelli vede nella sostenibilità non una rinuncia, ma un’opportunità per esplorare sapori più evoluti. «Negli ultimi dieci anni ho sperimentato consistenze innovative; oggi riscopriamo la purezza dei prodotti degli anni ’50, ’60 e ’70, senza artifici».

Se dovesse spiegare la sua cucina circolare a un ingegnere Hyundai, quale piatto sceglierebbe? «Le vongole veraci. Di solito, si scartano i gusci, ma contengono un muscoletto che, estratto, diventa base per un risotto. Tostando cipolla e gusci e aggiungendo ghiaccio per osmosi, otteniamo un brodo incredibile: cuciniamo gli spaghetti nel sapore della vongola… senza vongole». Per il pubblico dell’inaugurazione, Corelli ha proposto tre risotti: uno “cacio e pepe” con polvere di peperone arrostito, uno con fassone e buccia di limone fermentato e uno classico allo zafferano. Tutti esempi di economia e tecnica al servizio del gusto.