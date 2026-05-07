Svelati i finalisti del 17° premio Music for Change

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Svelati i nomi dei finalisti di Music for Change 17th Award, il MainStage europeo della musica per il cambiamento e il premio musicale italiano che continua a offrire il più ampio sistema di opportunità concrete dedicate ai nuovi music creator. Dopo un lungo percorso di selezione, gli artisti selezionati accederanno alla fase residenziale di Sound Village Academy, il cuore creativo del progetto, dove nasceranno i brani inediti che approderanno alla finale nazionale del 9 ottobre 2026 al Teatro Rendano di Cosenza, uno dei Teatri di Tradizione più importanti del Sud Italia.

I FINALISTI

ANDERA (Bari) – BORDERS

FEDERICO BALDI (Bergamo) – AMPLIFY DEMOCRACY

FREMIR (Milano) – ECO MOOD

JANAKI (Lecce) – CROSSROADS

LIVREA (Verona) – EQUALITY

LUISIANA (Siracusa) – NINE to FIVE

YOUNGOVER (Milano) – OFFLINE/ONLINE

IL PERCORSO DI SELEZIONE

Il 2 e 3 maggio, presso il Piccolo Teatro Gulliver, si è svolta la fase finale delle audizioni live in modalità Closed-Door: una formula costruita per garantire massima concentrazione, ascolto e autonomia di giudizio, eliminando ogni interferenza esterna.

A guidare la commissione artistica sono stati:

Gennaro de Rosa, musicista, produttore e direttore artistico di Music for Change , ideatore del progetto;

, ideatore del progetto; Maurizio Musumeci / Dinastia, autore multiplatino, coach di Music for Change e tra le firme di riferimento della nuova scrittura italiana;

Marco Danelli, Editorial & Marketing Partnership Lead Italy di Believe Italia, già Music Curator & Editor per MTV Italia.

I 40 artisti convocati alle audizioni erano stati precedentemente selezionati da una prima commissione composta da Amara, Michele Monina, Silvia Danielli, Taketo Gohara e Gennaro de Rosa.

Due giornate di ascolto intenso, confronto e analisi, nelle quali la valutazione artistica si è intrecciata con uno degli elementi centrali del percorso: la Music for Change Attitude, ovvero la capacità di un progetto di esprimere visione, autenticità, consapevolezza e prospettiva.

SI APRONO LE PORTE DI SOUND VILLAGE ACADEMY

Dal 18 al 31 maggio 2026 si apriranno dunque le porte di Sound Village Academy, la residenza artistica intensiva che accompagna i finalisti verso la finale nazionale.

Ospitata nel Parco d’Arte Alt Art di Rende (CS), immersa nel verde e progettata come un vero campus creativo, Sound Village è un luogo pensato per rallentare il rumore esterno e accelerare la qualità del lavoro: art room indipendenti, spazi condivisi, studio di registrazione, aree di confronto e un contesto costruito per favorire concentrazione, relazione e crescita.

Per due settimane i finalisti vivranno un’esperienza totale a contatto diretto con autori, producer, arrangiatori, coach vocali, professionisti del music business nonché con figure chiave dell’industria musicale contemporanea.

Un percorso che unisce scrittura, produzione, identità artistica, performance, comunicazione e consapevolezza professionale.

Sound Village Academy è realizzata inoltre con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.

COACH, MASTER COACH E CONDUCTOR

L’edizione 2026 amplia ulteriormente il format Academy e trasforma Sound Village in un laboratorio permanente di alta formazione artistica.

Il coordinamento artistico e organizzativo è affidato a Gennaro de Rosa, con la direzione operativa della Village Lead – Giulia Cancedda: artista, autrice e inoltre ideatrice e direttrice artistica di The Busking Contest, da anni figura stabile del team Music for Change.

I COACH

Rosario Canale – Producer Coach

Compositore multiplatino, accompagnerà i finalisti nei processi di produzione, arrangiamento, registrazione e costruzione del suono.

– Producer Coach Compositore multiplatino, accompagnerà i finalisti nei processi di produzione, arrangiamento, registrazione e costruzione del suono. Cecilia Cesario – Vocal Coach

Professionista con importanti esperienze televisive in qualità di vocal coach, lavorerà su tecnica vocale, interpretazione, consapevolezza espressiva e tenuta performativa.

– Vocal Coach Professionista con importanti esperienze televisive in qualità di vocal coach, lavorerà su tecnica vocale, interpretazione, consapevolezza espressiva e tenuta performativa. Maurizio Musumeci / Dinastia – Lyric Coach

Autore multiplatino e tra le firme più autorevoli della nuova scrittura italiana, guiderà i partecipanti nella scrittura dei testi, nella ricerca linguistica e nella costruzione narrativa dei brani.

– Lyric Coach Autore multiplatino e tra le firme più autorevoli della nuova scrittura italiana, guiderà i partecipanti nella scrittura dei testi, nella ricerca linguistica e nella costruzione narrativa dei brani. Stefano Amato – Composer Coach

Arrangiatore, polistrumentista, compositore e direttore d’orchestra, collaboratore storico di Brunori Sas e protagonista di importanti produzioni live e discografiche, seguirà composizione, struttura musicale, arrangiamenti e sviluppo armonico dei nuovi brani.

– Composer Coach Arrangiatore, polistrumentista, compositore e direttore d’orchestra, collaboratore storico di Brunori Sas e protagonista di importanti produzioni live e discografiche, seguirà composizione, struttura musicale, arrangiamenti e sviluppo armonico dei nuovi brani. Giorgieness – Artist Identity Coach

Cantautrice, autrice e una delle voci più riconoscibili della nuova scena italiana, lavorerà sul rapporto tra contenuto, immaginario, identità artistica, presenza digitale e coerenza complessiva del progetto.

MASTER COACH

Accanto ai coach saranno presenti due figure di primo piano della scena italiana:

Taketo Gohara , tra i più importanti producer italiani, collaboratore di artisti come Vinicio Capossela, Elisa, Brunori Sas, Negramaro, Verdena e molti altri. Punto di riferimento assoluto per ricerca sonora, produzione e arrangiamento nel panorama contemporaneo.

, tra i più importanti producer italiani, collaboratore di artisti come Vinicio Capossela, Elisa, Brunori Sas, Negramaro, Verdena e molti altri. Punto di riferimento assoluto per ricerca sonora, produzione e arrangiamento nel panorama contemporaneo. Amara (Erika Mineo), autrice e cantautrice tra le penne più raffinate del panorama italiano contemporaneo, firma di brani iconici e protagonista delle ultime stagioni autoriali italiane. Una voce capace di coniugare profondità, spiritualità e scrittura popolare.

IL RITORNO DEI CONDUCTOR

Torna dopo due anni una figura storica del percorso Music for Change: i Conductor. Artisti che hanno già vissuto l’esperienza da finalisti e che oggi si mettono al servizio dei nuovi partecipanti per accompagnarli dentro i ritmi, le dinamiche e le opportunità del percorso, offrendo supporto umano, pratico e motivazionale.

I Conductor dell’edizione 2026 saranno:

La Noce , tra le personalità più intense e riconoscibili della nuova scena electro-pop italiana, capace di unire urgenza espressiva, identità e visione artistica. Vincitrice del Premio Nuovo IMAIE e del Premio Stream Believe a Music for Change 2025.

, tra le personalità più intense e riconoscibili della nuova scena electro-pop italiana, capace di unire urgenza espressiva, identità e visione artistica. Vincitrice del Premio Nuovo IMAIE e del Premio Stream Believe a Music for Change 2025. Alice Caronna, artista romana tra le voci emergenti più interessanti del nuovo cantautorato italiano, capace di coniugare scrittura e interpretazione. Vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra cui la Menzione Speciale Club Tenco a Music for Change.

WORKSHOP E OSPITI SPECIALI

Sound Village 2026 ospiterà inoltre un fitto calendario di incontri e workshop dedicati alla crescita professionale e culturale dei finalisti.

Tra gli ospiti:

Avv. Emanuela Teodora Russo , Presidente di Note Legali, che guiderà un focus su diritto d’autore, diritti connessi, contrattualistica e tutele per artisti e professionisti del settore.

, Presidente di Note Legali, che guiderà un focus su diritto d’autore, diritti connessi, contrattualistica e tutele per artisti e professionisti del settore. Francesco Galassi (iCompany / Primo Maggio Roma), con un workshop dedicato al capitalismo delle piattaforme, agli algoritmi e alle nuove dinamiche dell’industria musicale digitale.

(iCompany / Primo Maggio Roma), con un workshop dedicato al capitalismo delle piattaforme, agli algoritmi e alle nuove dinamiche dell’industria musicale digitale. Tina Montinaro , presidente dell’Associazione Quarto Savona 15, presenza di altissimo valore istituzionale e civile all’interno del percorso. Vedova di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, rappresenta a Sound Village la radice più profonda di Music for Change: ovvero quella dell’impegno civile, della memoria attiva e dell’origine antimafia dell’associazione fondatrice e organizzatrice del premio. La sua testimonianza rinnova così il legame tra musica, responsabilità e coscienza collettiva.

, presidente dell’Associazione Quarto Savona 15, presenza di altissimo valore istituzionale e civile all’interno del percorso. Vedova di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, rappresenta a Sound Village la radice più profonda di Music for Change: ovvero quella dell’impegno civile, della memoria attiva e dell’origine antimafia dell’associazione fondatrice e organizzatrice del premio. La sua testimonianza rinnova così il legame tra musica, responsabilità e coscienza collettiva. Flavia Guarino e Michela Galluccio di Restart – A Safe Space for Music Minds, che affronteranno il tema del benessere mentale e del supporto psicologico nel lavoro artistico e musicale.

I PRIVATE BOOT UP STAGE

Il 31 maggio, a chiusura della residenza, i finalisti presenteranno il lavoro sviluppato durante l’Academy nei Private Boot Up Stage, un momento riservato di ascolto, confronto e test artistico.

I brani realizzati durante Sound Village resteranno infatti in totale riserbo fino alla finale nazionale del 9 ottobre 2026 al Teatro Rendano di Cosenza, data in cui saranno eseguiti per la prima volta pubblicamente e pubblicati su tutti gli store digitali.

Da quel momento prenderà il via anche il Premio Stream Believe, il percorso che accompagnerà i brani verso la settimana del Festival di Sanremo 2027, tradizionale approdo finale del lungo viaggio annuale di Music for Change.

Ad ascoltare e commentare i progetti saranno alcune firme della critica musicale italiana, tra cui:

Michele Monina , scrittore e critico musicale, inoltre autore di più di cento pubblicazioni e tra le voci più riconoscibili del giornalismo musicale italiano.

, scrittore e critico musicale, inoltre autore di più di cento pubblicazioni e tra le voci più riconoscibili del giornalismo musicale italiano. Gianmarco Aimi (Rolling Stone), giornalista e critico musicale, firma di numerose testate nazionali e osservatore attento della nuova scena italiana.

(Rolling Stone), giornalista e critico musicale, firma di numerose testate nazionali e osservatore attento della nuova scena italiana. Maria Assunta Castellano (Il Quotidiano del Sud), giornalista musicale e inviata storica del Festival di Sanremo, da anni impegnata nel racconto della musica emergente e d’autore.

Altri nomi saranno annunciati nei prossimi giorni.

CULTURE FOR CHANGE

Accanto al Premio prenderà il via anche Culture for Change – Dialoghi sonori tra parole, musica e futuro, il progetto dedicato alla letteratura musicale e ai linguaggi contemporanei.

Realizzato da Edizioni Emmekappa con il sostegno della Regione Calabria, Culture for Change trasformerà Cosenza in uno spazio di incontro tra musica, scrittura, visioni e nuove generazioni.

PREMI E OPPORTUNITÀ CONCRETE

Music for Change rinnova anche per la 17ª edizione il proprio sistema di premi, tra i più articolati nel panorama nazionale.

Accanto al premio principale – che prevede un contributo economico per la realizzazione di un tour finanziato da NUOVO IMAIE e l’accesso a importanti palchi nazionali – il progetto introduce nuovi riconoscimenti dedicati alla scrittura e alla crescita artistica.

Tra questi:

Best Lyrics Award

Full Experience Award

Menzione Speciale Club Tenco

Apertura Uno Maggio Taranto Libero e Pensante

Premio Stream Believe Italia

Premio Speciale 1MNext

Premi ACEP, Ostello Bello, Music Innovation Hub, Quarto Savona 15, Polizia di Stato, Musa Factory

Un sistema pensato per accompagnare davvero gli artisti dentro e oltre il concorso.

LA RETE LIVE

Negli ultimi anni Music for Change ha costruito una rete nazionale di festival, premi e realtà culturali che condividono attenzione alla canzone d’autore, innovazione e impegno civile.

Ne fanno parte, tra gli altri: Premio Fabrizio De André, Giffoni, Premio Bindi, Musica da Bere, Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, Premio Bianca d’Aponte, Premio La Mia Terra, Be Alternative Festival, Trame Festival, iVisionatici, Ostello Bello, Linecheck.

Una rete viva e dunque in continua evoluzione che rende Music for Change un sistema condiviso di crescita artistica e culturale.

PARTNER E SOSTENITORI

Music for Change è organizzato da Musica contro le mafie APS.

Institutional Supporter: Regione Calabria

Main Supporter: NUOVO IMAIE

Official Supporter: SIAE

Friends Supporter: ACEP, Callipo Group

Partner: Club Tenco, Casa Sanremo, Believe Italia, Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, Polizia di Stato, 1MNext/iCompany, Michele Affidato, Quarto Savona 15, Libera, Billboard Italia, Music Innovation Hub, Note Legali, Restart Music Minds.

Il Premio gode inoltre del patrocinio del Giffoni Film Festival.