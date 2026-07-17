Da Cosenza alla Berklee: il musicista Lorenzo Labate vola a Boston con una borsa di studio

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Dal Conservatorio di Cosenza alla scena internazionale: il giovane musicista Lorenzo Labate è l’unico calabrese premiato alle Berklee at Umbria Jazz Clinics. Il suo percorso tra pianoforte, basso e jazz continua a crescere.

COSENZA – Quindici anni, una passione coltivata sin da bambino e una crescita musicale accompagnata da studio, curiosità e dedizione. Il talento di Lorenzo Labate conquista uno dei templi mondiali della formazione jazz: il giovane musicista cosentino ha ottenuto una borsa di studio per frequentare il prestigioso programma estivo di cinque settimane della Berklee College of Music di Boston, nella categoria pianoforte.

Dal Conservatorio di Cosenza alla Berklee College of Music di Boston: il musicista Lorenzo Labate conquista due borse di studio

Un risultato di assoluto rilievo, raggiunto domenica 12 luglio a Perugia durante la giornata conclusiva delle Berklee at Umbria Jazz Clinics, il corso intensivo internazionale organizzato nell’ambito di Umbria Jazz e frequentato quest’anno da circa 250 giovani musicisti provenienti da diversi Paesi. Lorenzo è stato l’unico calabrese a ricevere questo riconoscimento, un traguardo che apre per lui le porte di un’esperienza formativa di altissimo livello negli Stati Uniti, al fianco di docenti, studenti e artisti provenienti da tutto il mondo.

Ma la giornata per il quindicenne cosentino ha riservato anche un’altra importante sorpresa. Durante la cerimonia serale di premiazione, infatti, Lorenzo ha ricevuto una seconda borsa di studio assegnata da UniCredit, sponsor principale della manifestazione. Il riconoscimento è stato attribuito soltanto a tre partecipanti tra i circa 250 ragazzi delle Clinics, selezionati per talento, qualità musicali e impegno dimostrato nel corso dell’esperienza perugina.

Un doppio premio che conferma il valore di un percorso iniziato molto presto. Lorenzo è infatti un autentico polistrumentista: oltre al pianoforte, studia e suona basso elettrico, chitarra e batteria, muovendosi con naturalezza tra formazione classica, linguaggi contemporanei e soprattutto jazz, il genere nel quale oggi sente maggiormente di esprimersi.

Il percorso artistico di Lorenzo Labate

Il suo nome aveva già attirato l’attenzione nel 2024, quando aveva partecipato al Tour Music Fest – The European Music Contest, una delle principali competizioni europee dedicate agli artisti emergenti. Dopo aver superato le selezioni ed essere arrivato alle finali nella Repubblica di San Marino, Lorenzo aveva conquistato il primo posto nella categoria Bassisti Junior, ottenendo il titolo di Miglior bassista junior 2024. Una vittoria maturata al termine di un percorso che aveva coinvolto migliaia di giovani musicisti europei e che aveva permesso al talento cosentino di confrontarsi con professionisti e addetti ai lavori del panorama musicale nazionale e internazionale.

Oggi, a meno di due anni da quel successo, Lorenzo aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia: non più soltanto bassista, ma anche pianista capace di distinguersi in un contesto internazionale altamente competitivo. Un risultato che premia il talento, ma anche la disciplina, la curiosità e la scelta di approfondire strumenti e linguaggi differenti.

Unico calabrese premiato alle Berklee at Umbria Jazz Clinics

«Sono davvero felice ed emozionato per questo doppio riconoscimento- racconta nella nostra intervista Lorenzo Labate-. La borsa di studio per il programma estivo della Berklee College of Music rappresenta per me un sogno che comincia a realizzarsi. Sapere, inoltre, di essere stato l’unico calabrese premiato nella categoria pianoforte mi rende particolarmente orgoglioso».

Il giovane musicista prosegue il suo percorso al Conservatorio di Cosenza, dedicandosi soprattutto allo studio del pianoforte e del basso elettrico: «Ho iniziato a suonare fin da bambino e oggi porto avanti questo percorso con grande entusiasmo. Il jazz è il linguaggio musicale nel quale mi riconosco maggiormente e partecipare alle Umbria Jazz Clinics è stata un’esperienza bellissima, che mi ha dato la possibilità di incontrare e confrontarmi con tanti giovani musicisti provenienti da Paesi diversi».

Lorenzo rivolge un ringraziamento speciale a chi lo ha accompagnato fin qui: «Desidero ringraziare i miei insegnanti, la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno sostenuto e incoraggiato. Un grazie particolare va anche a UniCredit per la seconda borsa di studio. Un riconoscimento inaspettato che mi ha emozionato molto e mi dà ancora più motivazione per continuare a studiare».

Il sogno di Boston

Ora lo attende Boston, con la possibilità di vivere da protagonista un ambiente unico nel panorama musicale mondiale: «Non vedo l’ora di conoscere nuovi musicisti e confrontarmi con i docenti e gli studenti della Berklee. Spero di tornare con nuove conoscenze e nuovi stimoli per crescere, non soltanto come musicista, ma anche come persona. So che questo è solo un passo del mio percorso e voglio continuare ad affrontarlo con entusiasmo, curiosità e impegno».

Da Cosenza a Perugia, fino alla prestigiosa Berklee di Boston: la storia di Lorenzo Labate è quella di un giovane talento calabrese che, attraverso studio e passione, sta trasformando una grande aspirazione in un percorso concreto verso il mondo della musica internazionale.