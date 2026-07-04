UNICAL VOICE – Programma sanità: dall’università la formazione dirigenti

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Unical e Regione Calabria rafforzano il programma sanità la formazione dei futuri dirigenti nella sanità regionale. Un accordo per professionalizzare la governance sanitaria.

Investire su chi sarà chiamato a dirigere la sanità calabrese. È in quest’ottica che il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e il dirigente generale del Dipartimento Salute e Servizi sanitari della Regione Calabria, Ernesto Esposito, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa.

L’accordo rinnova una collaborazione già attiva da tre anni. L’obiettivo è consolidare la formazione manageriale dei dirigenti sanitari, con l’obiettivo di rendere più efficace l’organizzazione del sistema sanitario regionale.

CORSI, ACCESSO E ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PER IL PROGRAMMA SANITÀ

L’intesa regola i rapporti tra il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria e il Dipartimento Salute e Servizi sanitari regionale, che collaboreranno nell’organizzazione dei corsi.

Le attività didattiche saranno curate dall’ateneo con classi ristrette, non superiori a trenta partecipanti, e con una precedenza riservata al personale già in servizio nelle strutture sanitarie calabresi. I percorsi formativi sono pensati per dirigenti sanitari e professionisti di diverse aree, oltre che per laureati in giurisprudenza e ingegneria.

COMPETENZE E GOVERNANCE: IL CUORE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il programma approfondirà temi chiave della gestione sanitaria: organizzazione dei servizi, indicatori di qualità, pianificazione delle risorse umane, bilancio e controllo di gestione. L’obiettivo è formare figure capaci di guidare strutture complesse con competenze manageriali aggiornate.

Alla firma del protocollo era presente anche Angelo Brutto, mentre la responsabilità scientifica delle attività didattiche è stata affidata al professor Enrico Caterini.

UN’ALLEANZA ISTITUZIONALE PER IL FUTURO DELLA SANITÀ

L’iniziativa si inserisce nel quadro del recepimento dell’intesa nazionale sulla formazione manageriale e punta a dare continuità a un percorso condiviso tra università e istituzioni regionali, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della governance sanitaria in Calabria.