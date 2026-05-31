Montalto in corsa 2026: la città promuove sport, benessere e socialità

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Prima edizione “Montalto in corsa”: 90 atleti, famiglie e cittadini protagonisti di una giornata che ha trasformato le strade di Taverna in un grande spazio condiviso di sport e comunità.

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – È un mosaico vivo quello che si è composto questa mattina (31 maggio) tra via Paolo Borsellino e la frazione Taverna: maglie tecniche dai colori accesi, scarpe pronte a mordere l’asfalto, gruppi di atleti che si muovono come un organismo unico tra stretching, allunghi e ultime strategie di gara. C’è chi distende i muscoli lungo il percorso, chi prova qualche accelerazione per sciogliere le gambe, chi si confronta con i compagni di squadra studiando ogni dettaglio del tracciato. Intorno, famiglie intere passeggiano tra gli stand, mentre i bambini osservano con occhi curiosi la preparazione degli atleti in vista della partenza.

L’aria è già carica di elettricità agonistica, ma a prevalere è la dimensione umana: abbracci che si rincorrono, fotografie che fermano l’attesa, chiacchiere e sorrisi che si intrecciano in un crescendo di partecipazione. È un’atmosfera che va ben oltre la competizione. Prima ancora dello sparo dello starter, “Montalto in corsa – Benessere e bellezza in movimento” ha già centrato il suo obiettivo più profondo: trasformare una mattinata di sport in un grande momento di socialità, incontro e condivisione.

Prima edizione “Montalto in corsa”

La musica accompagna gli ultimi preparativi, mentre il cronista Valter Leone dà voce alla piazza, raccontando in diretta l’andamento della manifestazione e scandendo i diversi momenti della giornata. I volontari curano ogni dettaglio dell’organizzazione. Tutto intorno si respira entusiasmo. La sensazione è quella delle grandi occasioni, di un evento atteso e costruito con passione, capace di coinvolgere non solo gli atleti ma un’intera comunità. Poi, arriva il momento più atteso. Gli oltre 90 podisti schierati sulla linea di partenza prendono posizione. Lo sguardo è concentrato, ma sui volti prevale la soddisfazione di esserci. Al via, il gruppo si compatta e attraversa le strade della città tra gli applausi del pubblico. Le maglie colorate diventano una lunga scia in movimento che attraversa Taverna, regalando immagini suggestive e trasformando ogni angolo del percorso in una piccola tribuna a cielo aperto.

È in questo clima di entusiasmo che si è svolta la prima edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Montalto Uffugo in collaborazione con Naturalmente Bella e con l’ASD Cosenza K42, sotto l’egida della FIDAL Calabria e con il patrocinio della Provincia di Cosenza.

“Montalto in corsa”: gara agonistica e passeggiata a passo libero

La gara agonistica ha visto al via 90 atleti in rappresentanza di 13 società sportive, impegnati lungo un percorso di 8,7 chilometri articolato in tre giri da 2,9 chilometri. Un tracciato che ha attraversato alcune delle aree più rappresentative della frazione Taverna: via Paolo Borsellino, via Europa, la SP241, il bivio della SP248, via Verdi, l’area dello stadio Romolo Di Magro e la Cittadella dello Sport “Don Gaetano Mauro”, prima del rientro verso il traguardo. Accanto alla competizione ufficiale, grande partecipazione anche per la passeggiata a passo libero aperta a tutti, che ha permesso a cittadini e famiglie di vivere l’evento da protagonisti. Particolarmente apprezzata anche l’attività dimostrativa giovanile, che ha visto impegnati bambini e ragazzi nelle gare sui 30 e 50 metri, tra applausi, incoraggiamenti e tanta voglia di divertirsi.

La manifestazione ha rappresentato molto più di una semplice gara podistica. È stata una vetrina per il territorio, un’occasione di aggregazione e un esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di inclusione, benessere e crescita sociale.

Promozione del territorio

Presenti all’evento il sindaco di Montalto Uffugo e presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il consigliere delegato allo Sport Piero Parisano, l’assessore alla Cultura, Spettacoli e Grandi Eventi Silvio Ranieri, l’assessore all’Urbanistica Alfredo Muto, la consigliera Vincenzina Calomino e il delegato provinciale FIDAL Fausto Corrado.

Soddisfazione e visione sul futuro da parte del sindaco Biagio Faragalli, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per l’intera comunità e rilanciato l’idea di un progetto sportivo di più ampio respiro territoriale. «Oggi abbiamo visto una città viva, partecipativa e capace di ritrovarsi attorno ai valori più autentici dello sport. In occasione della presentazione di questa iniziativa abbiamo anticipato l’idea di creare una maratona di area urbana. Sono convinto che possiamo gettare le basi per costruire questo percorso e pensare a una grande maratona che coinvolga Cosenza, Rende e Montalto, definendo insieme le modalità operative. La Provincia è a vostra completa disposizione. Subito dopo questa settimana ci metteremo al lavoro per portare avanti questa idea. Ringrazio i montaltesi e tutti coloro che sono venuti in città per partecipare a questo bell’evento».

“Montalto in corsa” inaugura il calendario sportivo estivo 2026 dell’amministrazione comunale

Entusiasta anche il consigliere delegato allo Sport Piero Parisano, tra i principali promotori dell’iniziativa. «Questo può essere il primo evento dell’estate 2026 perché Montalto è una città ricca di realtà sportive che meritano visibilità e sostegno: dal calcio alla pallavolo, dalla corsa alla bici. È importante garantire un’offerta sportiva ampia in una città che supera i 20 mila abitanti. L’idea di “Montalto in Corsa” è nata quasi per caso, osservando sui social una manifestazione organizzata in un altro comune calabrese. Da lì il confronto con Carmela Maschio e la volontà di creare un appuntamento capace di unire movimento, salute e benessere personale. Oggi vedere tante persone partecipare e divertirsi ci ripaga di ogni sforzo organizzativo».

Grande emozione anche nelle parole di Carmela Maschio. «Abbiamo immaginato questa manifestazione come una giornata dedicata al benessere e alla condivisione e la risposta del pubblico è stata straordinaria. Vedere insieme atleti, famiglie, bambini e cittadini è la dimostrazione che lo sport può creare legami, avvicinare le persone e generare entusiasmo. Questa prima edizione è solo l’inizio di un percorso che speriamo possa crescere anno dopo anno».

Le premiazioni

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni, uno dei momenti più partecipati della manifestazione. Sul palco sono saliti gli atleti che si sono distinti nelle varie categorie, accolti dagli applausi del pubblico. Nella classifica assoluta maschile il primo posto è andato ad Andrea Pranno della Cosenza K42, seguito da Silvio Licastro della Cosenza K42 e da Marco Barbuscio della Marathon Cosenza. Tra le donne successo per Sabrina Gioberti della Kos Running ASD, davanti a Maria Gabriella Bartoletti e Annunziata Fondacaro, entrambe della Cosenza K42.

Tra fotografie, strette di mano, medaglie e sorrisi, si è conclusa una giornata che ha lasciato un segno profondo nella comunità montaltese. Non soltanto una corsa, ma una vera festa collettiva che ha inaugurato nel migliore dei modi il calendario sportivo estivo 2026 e che ha già tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo del territorio.