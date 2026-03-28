Benessere e territorio: il viaggio di “Linea Verde Illumina” tra Cosenza e Saracena

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Calabria, dove lo sport incontra la bellezza: il viaggio di “Linea Verde Illumina” tra Cosenza e Saracena accende il racconto del benessere. Un itinerario intenso e suggestivo in cui città, borghi e natura incontaminata si fondono in un unico grande mosaico identitario.

COSENZA – Una Calabria che pulsa di energia, di luce, di vita. Una terra che si racconta in ogni suo scorcio, in ogni borgo sospeso, in ogni respiro di mare e montagna. Nella nuova puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, con la rubrica “Benessere e territorio”, Elisa Silvestrin e Andrea Lo Cicero proseguono il loro viaggio alla scoperta di una Calabria viva, autentica, capace di nutrire corpo e anima. Una regione che non si limita a farsi osservare, ma si offre come protagonista di una narrazione contemporanea in cui vitalità, radici e identità territoriale si fondono. È questa la cifra di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, andata in onda sabato 28 marzo alle 11.25 su Rai 1, che restituisce la Calabria nella sua essenza più profonda e affascinante attraverso sport, natura e tradizione.

Linea Verde Illumina: Cosenza, la città tra sport e contemporaneità

La prima tappa è Cosenza. La città si racconta attraverso un ecosistema sportivo dinamico e contemporaneo, in cui l’attività agonistica non è soltanto competizione, ma leva di crescita collettiva e sociale. Qui la troupe ha seguito una sessione di allenamento della squadra di pallanuoto femminile di Serie A1, simbolo di un movimento che unisce disciplina, talento e inclusione. Una realtà che si inserisce in un progetto più ampio, profondamente radicato nel territorio e capace di generare opportunità concrete per le nuove generazioni. Il lavoro della squadra si sviluppa all’interno di una visione che valorizza il merito e la formazione, trasformando la piscina in un vero e proprio laboratorio di esperienza e crescita.

In questo contesto si inseriscono il contributo di Giusy Cicero e l’incontro con Francesco Manna della Polisportiva Smile: un ambiente che opera come incubatore di talenti e valori, dove lo sport diventa strumento educativo e sociale. Un progetto che guarda lontano, e che ha già raggiunto un traguardo significativo: la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia, segno di una crescita costante e ben strutturata.

Saracena e il Pollino: il benessere nasce dalla natura

Dal ritmo intenso dell’agonismo si passa alla quiete del Parco Nazionale del Pollino. Saracena accoglie la troupe con il suo paesaggio autentico, dove il tempo sembra rallentare e la natura diventa medicina. Qui Elisa Silvestrin sperimenta i benefici degli oli essenziali estratti dagli agrumi della Piana di Sibari: mandarino, cedro, limone. Veri e propri alleati di benessere psicofisico, capaci di favorire rilassamento e riequilibrio.

Il cedro di Santa Maria del Cedro, in particolare, si conferma eccellenza identitaria: un simbolo agricolo e culturale che diventa risorsa per la cosmesi naturale e la salute della pelle, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antiradicali liberi.

La cosmesi naturale come identità del territorio

Il viaggio entra nel cuore della produzione cosmetica naturale con l’imprenditrice Elisabetta Ferrara, che racconta un modello produttivo incentrato su materie prime locali e sostenibili. Olio extravergine d’oliva biologico, succo d’uva rossa ricco di polifenoli, melassa di fico dottato di Cosenza, agrumi della costa ionica: sono questi gli ingredienti di una filiera che unisce tradizione agricola e innovazione cosmetica.

Prodotti per viso, corpo e capelli contribuiscono alla cura quotidiana, favorendo idratazione, nutrimento e rigenerazione della pelle, ma anche evocando un legame profondo con la terra d’origine. Durante il racconto, il massaggio a base di olio al mandarino di Calabria assume una dimensione quasi rituale: l’aromaterapia incontra la scienza del benessere, mentre il cedro e gli agrumi attivano un percorso sensoriale che rilassa il corpo e alleggerisce la mente.

Calabria, laboratorio di benessere e futuro

A fare da filo conduttore della trasmissione è una visione chiara: la Calabria come laboratorio naturale di benessere integrato. Sport, natura e cura del corpo non sono dimensioni separate, ma elementi di un unico sistema che promuove salute, longevità e qualità della vita. La narrazione televisiva si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione territoriale, realizzato in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com. Una strategia che mette in relazione cultura, spettacolo e promozione del territorio.

Dalla modernità sportiva di Cosenza alla dimensione naturale del Pollino, il viaggio di Linea Verde Illumina restituisce un’immagine potente e coerente: una Calabria che evolve senza smarrire le proprie radici. Una terra che vive nello stesso respiro la piscina e gli agrumeti, che forma campionesse e custodisce antichi saperi, che trasforma le proprie risorse in benessere concreto. In questo equilibrio tra movimento e quiete, tra prestazione e natura, si rivela il messaggio del programma: lo stile di vita sano non è un’utopia, ma una possibilità reale, già presente nei luoghi e nelle persone che abitano questa regione straordinaria.