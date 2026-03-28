Linea Verde Illumina torna in Calabria su Rai 1

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La nuova puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” fa tappa in Calabria, da Cosenza alla Piana di Sibari, alla scoperta di sport, natura e benessere con Elisa Silvestrin e Andrea Lo Cicero



La Calabria torna protagonista su Rai 1 con una nuova puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, in onda sabato 28 marzo alle 11.25. Il programma, condotto da Elisa Silvestrin con la partecipazione di Andrea Lo Cicero, continua il suo viaggio nella rubrica “Benessere e territorio”, raccontando luoghi, persone e tradizioni che uniscono attività fisica, salute e qualità della vita.

LINEA VERDE ILLUMINA IN CALABRIA

Questa settimana, le telecamere della Rai approdano a Cosenza. Elisa partecipa a una sessione di allenamento con la squadra di pallanuoto femminile di Serie A1. Un’occasione per raccontare l’impegno sportivo delle giovani atlete e il valore educativo di uno sport che unisce disciplina, energia e spirito di squadra.

Dal cuore di Cosenza al Parco del Pollino



Successivamente, dopo il tuffo nello sport urbano, l’itinerario di Linea Verde Illumina prosegue verso Saracena. Uno dei borghi del Parco Nazionale del Pollino, dove la conduttrice scopre una forma diversa di benessere, più naturale e legata alla terra.

Qui, infatti, gli oli essenziali estratti dagli agrumi della Piana di Sibari diventano protagonisti di una esperienza sensoriale e terapeutica, esempio concreto di come le risorse locali possano sostenere un modello di cura autentico, sostenibile e a km zero.

Calabria, tra natura e vitalità



In conclusione, la puntata di oggi vuole offrire un ritratto della Calabria dinamica e contemporanea, capace di unire sport, turismo e salute in un equilibrio armonioso tra città e natura. Un messaggio positivo che valorizza il territorio, le sue eccellenze e il talento dei suoi protagonisti.

Infine, la rubrica è realizzata in collaborazione con la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com