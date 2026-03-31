Linea Verde Illumina, Francesco Gasparri: «Abbiamo fatto un bellissimo giro in Calabria»

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Linea Verde Illumina – Sport e Salute, la Calabria protagonista del viaggio televisivo che attraversa borghi, coste e comunità per raccontare il Belpaese. Appuntamento sabato 4 aprile su Rai 1 alle 11.25. Nella nostra intervista, il conduttore Francesco Gasparri racconta: «Abbiamo fatto un bellissimo giro in Calabria».

RENDE (COSENZA) – Un racconto autentico, dinamico e profondamente umano. È quello che propone “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, il programma che attraversa l’Italia mettendo al centro lo sport come leva di benessere, inclusione e coesione sociale. La nuova puntata, dedicata alla Calabria, andrà in onda sabato 4 aprile alle 11.25 su Rai 1, portando nelle case degli italiani immagini, storie e progetti di una terra sorprendente. Dalle colline di Aiello Calabro alle acque cristalline di Tropea, dal CUS (Centro Universitario Sportivo) dell’Università della Calabria fino a Zungri, il viaggio televisivo attraversa borghi, coste e comunità, raccontando una regione dove natura, cultura e movimento si intrecciano in esperienze rigeneranti. Un percorso che abbiamo seguito da vicino, assistendo alle riprese al CUS di Rende – cuore pulsante di una narrazione che unisce giovani, sport e opportunità concrete – e intervistando alcuni dei protagonisti direttamente sul campo.

A guidare questo tour è Francesco Gasparri, volto e anima del programma, affiancato da Elisa Silvestrin. Accanto a loro, grandi campioni dello sport italiano come Valerio Vermiglio (pallavolo), Pino Maddaloni (judo) e Patrizio Oliva (pugilato), che arricchiscono il racconto con esperienze e testimonianze dirette. Il programma è realizzato da Rai Intrattenimento Day Time in collaborazione con Sport e Salute, nell’ambito della convenzione con Rai Com.

Linea Verde Illumina – Sport e Salute fa tappa in Calabria

«È un viaggio in un’Italia diversa, un’Italia che vuole essere migliore, che si mette in moto – spiega Francesco Gasparri nella nostra intervista-. Non raccontiamo solo lo sport di alto livello – eccellenza italiana – ma uno sport accessibile a tutti, che entra nelle comunità e ne diventa parte integrante. Abbiamo fatto un bellissimo giro per la Calabria per scoprire i giovani e le persone che fanno sport insieme ai grandi campioni».

Cus Unical: il voucher sportivo per i giovani

In questo contesto si inserisce un’importante iniziativa: il voucher per i giovani, un contributo di 500 euro per sostenere le famiglie nei costi delle attività sportive annuali. Non è solo una misura che punta ad abbattere le barriere economiche, ma un intervento culturale. Lo sottolinea con forza Valerio Vermiglio, che intreccia il racconto personale con una riflessione più ampia: «Da bambino ho potuto scegliere la pallavolo grazie al sostegno della mia famiglia. I costi erano alti. Oggi questo voucher permette ai ragazzi di praticare lo sport che amano. È un’opportunità che può fare la differenza».

«Sono soldi veri – aggiunge Francesco Gasparri –. Non tutti devono diventare campioni come Valerio, ma tutti devono avere la possibilità di fare attività fisica, stare bene con sé stessi e crescere insieme agli altri». Le sue parole aprono a una visione più ampia dello sport, che supera la dimensione agonistica per diventare esperienza formativa e relazionale. «Se lo sport è fatto di regole e l’attività motoria è parte della nostra quotidianità – precisa Vermiglio – allora, per proprietà transitiva, lo sport è vita». Pertanto, essere campioni significa esprimere pienamente il proprio potenziale.

Linea Verde Illumina – Sport e Salute: il progetto Bici in Comune

A spiegare nel dettaglio le iniziative nelle comunità calabresi sono Valeria Marrano, autrice della trasmissione, e Gabriele Triolo, responsabile regia e montaggio: «Raccontiamo progetti concreti finanziati da Sport e Salute. Il voucher sportivo, assegnato in base all’ISEE, rende lo sport più inclusivo. Accanto a questo, ci sono anche altri progetti come “Bici in Comune”, che valorizzano movimento e territorio».

Da Aiello Calabro a Tropea, passando per l’entroterra e la Costa degli Dei, Linea Verde Illumina costruisce un racconto che unisce paesaggio e azione. I percorsi cicloturistici che collegano il mare all’altopiano del Monte Poro diventano reti vive che promuovono stili di vita sani e restituiscono centralità ai luoghi. Gasparri lo mette in luce con chiarezza: «La bicicletta non è solo sport. È mobilità, è salute, è quotidianità. È un modo per vivere meglio i territori».

L’incontro con i campioni dello sport italiano

Significativo è l’incontro con campioni come Pino Maddaloni ad Aiello Calabro e Patrizio Oliva nel Vibonese. Figure storiche dello sport italiano che oggi trasmettono un monito che ha attraversato secoli di storia: «L’importante non è vincere, ma partecipare». «Se un ragazzo fa sport, impara e si diverte, ha già vinto», è la sintesi più potente emersa durante le riprese.

In questo percorso attraverso la Calabria emerge un concetto che supera ogni disciplina: la comunità. «La partecipazione crea comunità – sottolinea Vermiglio – e sentirsi parte di una comunità è benessere». Anche gli sport apparentemente individuali, come il ciclismo o il tennis, vengono riletti in questa chiave. «C’è sempre una squadra – aggiunge Gasparri – sempre un contesto, sempre qualcuno con cui condividere il percorso». È una visione che supera l’individualismo e restituisce allo sport la sua dimensione collettiva.

È qui che Linea Verde Illumina colpisce nel segno: non si limita a raccontare lo sport, ma rivela la sua funzione sociale, la sua capacità di unire, includere e costruire legami. Dietro le quinte abbiamo assistito a momenti che restituiscono l’umanità del racconto. Una partita improvvisata a basket tra Francesco Gasparri e Valerio Vermiglio e il celebre “salto della staccionata” reinterpretato dal noto conduttore al CUS di Rende trasmettono un messaggio chiaro: lo sport è prima di tutto esperienza, condivisione e, sì, anche imperfezione.

Reggio Calabria tra bergamotto e sport acquatici

Non manca uno sguardo più ampio sulla regione, con uno spazio dedicato alla provincia di Reggio Calabria, dove la cultura del bergamotto si intreccia con gli sport acquatici e la vela, in un racconto che unisce tradizione e innovazione. A completare il quadro, la partecipazione di Elisa Silvestrin, che attraverso i suoi contributi approfondisce il tema del corretto stile di vita, ampliando il concetto di benessere oltre la pratica sportiva.

Linea Verde Illumina – Sport e Salute: il viaggio in Calabria

La Calabria diventa così simbolo di un’Italia che investe e crede nei giovani, che prova a rimuovere gli ostacoli e a trasformare le opportunità in realtà. E noi, dal CUS dell’Università della Calabria, abbiamo visto tutto questo accadere: non come semplice racconto, ma come esperienza concreta, una di quelle storie che, una volta accese le telecamere, continuano a vivere anche oltre l’inquadratura.