X
<
>

FOTO – Il pastore della Sila, simbolo della nostra Calabria

| 21 Ottobre 2025 12:17 | 0 commenti

cane pastore della sila
4 minuti per la lettura

Le foto del VI raduno cinofilo svoltosi a Camigliatello Silano del Cane Pastore della Sila, razza autoctona calabrese in via di riconoscimento da parte dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)

LEGGI LA NOTIZIA: Il pastore della Sila, simbolo della nostra Calabria – Il Quotidiano del Sud

Ventuno esemplari di Cane da Pastore della Sila, si sono radunati nel bellissimo Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta a Camigliatello Silano.

Ti potrebbe interessare anche:


Il pastore della Sila, simbolo della nostra Calabria
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI