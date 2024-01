Capodanno a Cosenza: il 2024 arrivato con la musica di Giorgia

2 minuti per la lettura

COSENZA – È una delle voci italiane più belle e apprezzate e ieri ha accompagnato la città di Cosenza a festeggiare l’arrivo del 2024: Giorgia, cantautrice romana, ha fatto ballare ed ha emozionato con le sue canzoni e la sua musica i tanti cosentini (e non solo) che si sono riversati in piazza dei Bruzi e lungo corso Mazzini per l’atteso concerto di Capodanno. Un fiume di gente (non si conoscono ancora i numeri ufficiali) ha atteso con ansia l’arrivo della cantante già dalle prime ore serali, aspettando la mezzanotte con un dj set che ha scaldato l’atmosfera. Poi, dopo la mezzanotte, tutti hanno cantato assieme a Giorgia che ha intrattenuto il pubblico con più di un’ora e mezza di concerto. Sul palco in completo Dior, accompagnata dalla sua band, ha ripercorso alcuni dei suoi più grandi successi come le storiche “E poi” e “Come saprei” ma anche “Vivi davvero”, “Tu mi porti su”. Brani tutti riarrangiati che hanno dato prova del talento dei musicisti che accompagnano Giorgia dal vivo, ma anche e soprattutto delle doti canore di un’artista nominata dalla rivista Billboard America la quarta voce più grande e più bella al mondo.

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso premia Giorgia prima del concerto

Accanto ai suoi brani, conditi con qualche mash-up, anche alcune cover come “Toxic” di Britney Spears, “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston che hanno reso ancor più accattivante uno show già perfetto di per sé. Coinvolgente e scatenata, Giorgia ha intrattenuto il pubblico cantando e ballando ma anche con la sua vena ironica che ha divertito tutti e impreziosito lo spettacolo.

Reduce dalla tournée invernale che l’ha vista impegnata nell’ultimo periodo ha detto: “Siamo in giro da mesi e in Calabria non c’eravamo venuti quest’anno, ci sembrava imperdonabile”. Da qui la scelta di Giorgia accettare l’invito per il concerto di Capodanno a Cosenza, con le sue canzoni e la sua musica. Per la cantante “è sempre un piacere tornare in questa regione” e il calore del pubblico ha dimostrato quanto anche Cosenza sia stata contenta di aver brindato all’arrivo del 2024 assieme a Giorgia.