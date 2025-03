Loredana Bertè al Rendano Arena: il 26 giugno la regina del rock torna a Cosenza

4 minuti per la lettura

Cinquant’anni da ribelle: Loredana Bertè in concerto al Rendano Arena. Il 26 giugno la regina del rock torna a Cosenza.

COSENZA – Un viaggio lungo mezzo secolo, una carriera che ha segnato la storia della musica italiana, un’anima indomita che ha sempre scelto di vivere a suo modo. Loredana Bertè, la voce potente e inconfondibile del rock italiano, sta per tornare live, e Cosenza sarà tra le città protagoniste di questo straordinario tour che celebra i 50 anni di ribellione. Il 26 giugno 2025, la piazza XV Marzo, in uno degli angoli più affascinanti del centro storico, ospiterà la sua performance, il primo appuntamento di Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno e patrocinata dal Comune di Cosenza.

Cosenza, primo appuntamento del Rendano Arena: Loredana Bertè in concerto il 26 giugno

A raccontare l’importanza di questa data è il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che sottolinea come il concerto di Bertè non sia solo un tributo alla grande artista calabrese, ma anche il simbolo di un’iniziativa che guarda al futuro della città: «Il suo nuovo live assume un significato particolare perché arriva in occasione dei 50 anni di carriera di Loredana Bertè e noi, come amministrazione comunale, siamo grati agli organizzatori di Rendano Arena per essere riusciti a far inserire Cosenza tra le città che ospiteranno il tour.

L’atteso concerto di apertura di Rendano Arena segnerà una nuova tappa di quella importante sinergia, pubblico-privata, alla quale abbiamo dato vita ormai da anni e che è indirizzata a regalare a Cosenza ed ai cosentini, ma anche ai tanti visitatori provenienti dall’intero territorio regionale, una proposta artistica estremamente varia e di qualità cui farà da avamposto e da apripista proprio il concerto di Loredana Bertè. Il nostro bellissimo centro storico, con il suo inestimabile patrimonio artistico/culturale, sul quale stiamo molto puntando per una autentica rinascita, ne sarà, ancora una volta, protagonista indiscusso».

Un’artista senza tempo: Loredana Bertè

Non c’è tempo che possa sbiadire la sua essenza, quella di una donna che ha fatto della musica il suo urlo di libertà e il suo rifugio. Loredana Bertè non è mai stata una semplice cantante, ma una vera e propria icona di autenticità, una voce che ha raccontato le sfide, le sofferenze e le vittorie di un’intera generazione. Con il suo carattere irriverente e la sua energia travolgente, è stata capace di far ballare, emozionare e, soprattutto, far riflettere. Il suo nuovo tour “50 DA RIBELLE” è il manifesto di una carriera che ha sempre rifiutato le convenzioni, esaltando il concetto di libertà in ogni sua sfumatura.

A Cosenza, Loredana porterà non solo la sua voce, ma tutta la forza di un’anima che non ha mai smesso di lottare per essere sé stessa. Dalla leggendaria “Sei bellissima” a “Non sono una signora”, passando per le intime emozioni di “Il mare d’inverno” e il coraggio di “Pazza”, il repertorio che l’ha resa celebre sarà il filo conduttore di uno spettacolo che promette di unire generazioni diverse, tutte pronte a cantare insieme alla Bertè i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Non mancheranno le sue ultime hit, come “Cosa ti aspetti da me” e “Figlia di…”, che confermano la sua capacità di rimanere attuale, senza mai perdere la sua forza dirompente.

Cosenza al centro della cultura

Questo concerto segna anche l’inizio di una stagione di eventi che vedrà Rendano Arena come punto di riferimento per una città in fermento, che ha voglia di raccontarsi attraverso la musica e la cultura. Il centro storico di Cosenza, con la sua bellezza senza tempo, farà da cornice a una serata che sarà, senza dubbio, un inno alla rinascita e alla cultura di qualità. La scelta di questo luogo non è casuale, ma rappresenta l’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare l’identità e la storia della città, proiettandola al contempo nel futuro.

Biglietti disponibili dall’11 marzo

Non c’è tempo da perdere: i biglietti per il concerto di Loredana Bertè saranno disponibili da martedì 11 marzo alle ore 14.00 sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza. Non solo un concerto, ma un evento che rappresenta un incontro tra generazioni, una festa per la città e per tutti coloro che hanno vissuto e amato la musica della Bertè.

Il 26 giugno, Cosenza diventerà il cuore pulsante di un’emozione collettiva, un omaggio a cinquant’anni di musica, di storie, di ribellione. Non mancare: Loredana Bertè è pronta a tornare nella sua terra, pronta a riabbracciare il suo pubblico con la stessa energia che l’ha resa unica.