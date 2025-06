3 minuti per la lettura

Rendano Arena #RestartLiveFest 2025: appuntamento giovedì 17 luglio con “Il barbiere di Siviglia”, uno dei capolavori più amati di Gioachino Rossini. Una produzione a cura de L’Altro Teatro e dell’Orchestra Sinfonica Brutia.

COSENZA – Un’opera eterna, una serata d’estate, un cielo trapunto di stelle e la magia della grande lirica. Giovedì 17 luglio, alle ore 21.00, la Rendano Arena di Cosenza – in Piazza XV Marzo – si trasformerà in un palcoscenico incantato per accogliere uno dei capolavori più amati di Gioachino Rossini: “Il barbiere di Siviglia”.

Cosenza, Rendano Arena: un cast internazionale per “Il barbiere di Siviglia”

Il celebre dramma giocoso in due atti, tratto dalla commedia di Beaumarchais, prenderà vita in un nuovo allestimento firmato da Luigi Travaglio, che ne cura regia, scene e luci, promettendo uno spettacolo tanto fedele alla tradizione quanto aperto a tocchi di moderna creatività. «Pur rispettando la classicità dei personaggi e della partitura – racconta Travaglio – lo spettacolo giocherà con luci ed effetti visivi in grado di amplificare il coinvolgimento emotivo, offrendo un’esperienza immersiva e autentica». Sul podio l’esperta bacchetta del Maestro Nicola Marasco, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Brutia, mentre le voci del Coro Lirico «F. Cilea», diretto dal Maestro Bruno Tirotta, daranno corpo e forza all’impianto vocale dell’opera.

Ma è il cast internazionale a promettere un evento di grande prestigio: il baritono Domenico Colaianni, fuoriclasse della scena lirica con alle spalle una carriera nei maggiori teatri d’Italia e del mondo, sarà Don Bartolo. Al suo fianco, il baritono Pedro Carrillo interpreterà un travolgente Figaro, mentre il mezzosoprano Marta Pluda sarà una vivace Rosina. Il tenore spagnolo Víctor Jiménez Moral vestirà i panni del Conte d’Almaviva, il basso Arturo Espinosa darà voce al subdolo Don Basilio, completando una compagnia di altissimo livello insieme al soprano Silia Valente (Berta) e Francesco Laino (Fiorello).

La produzione – a cura de L’Altro Teatro e dell’Orchestra Sinfonica Brutia, con direzione artistica di Luigi Travaglio e produzione esecutiva di Gianluigi Fabiano – si inserisce all’interno del cartellone Rendano Arena #RestartLiveFest, la rassegna estiva patrocinata dal Comune di Cosenza che, anche quest’anno, promette di animare il cuore della città con spettacoli di respiro nazionale e internazionale. L’appuntamento con la lirica sotto le stelle è ormai un rituale estivo a Cosenza, giunto alla sua terza edizione. Una formula vincente che unisce cultura, bellezza e grande musica, rendendo l’opera accessibile e coinvolgente anche per un pubblico giovane e trasversale.

Rendano Arena #RestartLiveFest 2025 partirà il 26 giugno con la regina del rock Loredana Bertè, per proseguire il 2 luglio con il party anni ’90 più famoso d’Italia, il 4 luglio con la leggendaria Amii Stewart accompagnata dalla Sinfonica Brutia, e il 9 luglio con il tributo ai Pink Floyd firmato dai Pink Floyd Legend. Il gran finale il 24 luglio con Cristiano De André e il suo omaggio al padre, in «De André canta De André – Best Of Estate 2025».

Il 17 luglio, le note del Barbiere di Siviglia risuoneranno tra le colonne antiche e il cielo stellato di una Cosenza che, ancora una volta, sceglie la bellezza, anche attraverso la musica. Una notte tra belcanto e meraviglia. Non solo una semplice serata all’opera, ma un viaggio emozionale: ogni nota, ogni sguardo, ogni applauso diventerà un battito condiviso, capace di unire la città sotto il segno eterno della grande arte.