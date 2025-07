RestartLiveFest a Cosenza chiude con Cristiano De André

2 minuti per la lettura

Sarà Cristiano De André a salire sul palco della Rendano Arena di Cosenza per l’ultimo appuntamento della rassegna RestartLiveFest, con un omaggio al padre Fabrizio

Ultimo appuntamento con Rendano Arena # Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano; Gran finale giovedì 24 luglio, ore 21.30, in piazza XV Marzo a Cosenza con Cristiano De André, in tour con il concerto “De André canta De André best of estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Il progetto si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), dopo vari tour dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale”.

Cristiano De André proporrà il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato da Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino. Accompagnando così lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera del padre Fabrizio.

Una serata imperdibile, tra le emozioni senza tempo della musica di Fabrizio De André, reinterpretata con intensità e passione dal figlio Cristiano. Un viaggio tra capolavori intramontabili che continuano a risuonare nel cuore di intere generazioni. Ma anche un’occasione imperdibile per ascoltare le canzoni più amate di suo padre, il leggendario Fabrizio De André, rivissute attraverso l’interpretazione emozionante di Cristiano. Questo concerto rappresenta una vera e propria celebrazione della musica che ha segnato la storia della musica italiana e continua a toccare le corde più profonde del pubblico. E Cristiano cresciuto in mezzo ai principali nomi del cantautorato italiano degli anni Sessanta e Settanta saprà interpretare al meglio.

La Rassegna è patrocinata dal Comune di Cosenza e candidata all’Avviso “Eventi straordinari: la Calabria che incanta”, finanziato con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3 della Regione Calabria – Dipartimento Turismo.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.