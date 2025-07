Be Alternative Festival, due giorni di musica in Sila in riva al lago

3 minuti per la lettura

Tornano i concerti in riva al lago nel cuore della Sila, due giorni di musica ed esperienze immerse nel verde con Be Alternative Festival e Be Color

DUE giorni di musica da vivere sulle rive del Lago Cecita, nel cuore della Sila: sabato 2 e domenica 3 agosto torna il Be Alternative Festival con la sua XVI edizione. Un programma unico che intreccia suoni elettronici, identità popolari e visioni contemporanee, in uno degli scenari naturali più affascinanti della Calabria. Dopo sedici anni di storia, Be Alternative continua a rinnovarsi, confermando la sua identità di festival diffuso e culturale. Un progetto nato per valorizzare il territorio attraverso la musica dal vivo, che oggi si afferma come punto di riferimento per chi cerca esperienze sonore autentiche e paesaggi da ascoltare.

L’apertura di entrambe le giornate è affidata alle 13 al dj-set di Fabio Nirta, che accompagnerà il pubblico fino all’inizio dei live. I concerti partiranno alle 15 il sabato e alle 15,30 la domenica, con una lineup che alternerà grandi nomi e progetti sonori di ricerca. A chiudere ogni serata, alle 20,30, i dj-set: di Retro Cassetta (sabato) e Fabio Nirta (domenica), prima del termine previsto alle 22.

SABATO 2 AGOSTO: LA LINEUP DELL’EVENTO BE COLOR

La giornata del 2 agosto rientra nel progetto Be Color, frutto della collaborazione tra Be Alternative Festival e Color Fest: un incontro tra due realtà calabresi che da anni condividono visioni, linguaggi e pubblico. Protagonista della serata sarà Jeff Mills, leggenda della techno di Detroit e fondatore della Underground Resistance, che porta in Sila Tomorrow Comes The Harvest, un set dove elettronica, ritmi tribali e improvvisazione jazz si fondono in un’esperienza sonora immersiva. Accanto a lui, Christian Löffler, tra i producer più apprezzati dell’elettronica europea, con un live che attraversa ambient, techno e house in un dialogo profondo con lo spazio naturale.

In scena anche gli Almamegretta con il Sanacore Live Tour 30°, omaggio a uno dei dischi più importanti del dub mediterraneo, capace di unire elettronica, reggae e tradizione popolare in una visione ancora oggi attualissima. Sul palco anche Kety Fusco, arpista italo-svizzera che reinventa l’arpa elettrica tra ambient, noise e sperimentazione elettronica. Chiude la giornata il dj-set di Retro Cassetta, alias Badreddine Haoutar, che miscela cassette anni ‘80–2000 in un viaggio tra raï, rap, rock e sonorità maghrebine.

DOMENICA 3 AGOSTO: VOCI, TRADIZIONI E NUOVI SGUARDI SONORI CON BE ALTERNATIVE

Il 3 agosto sarà protagonista Max Gazzè con Musicae Loci, il progetto che fonde la sua scrittura con le tradizioni musicali locali. In Sila, insieme alla Calabria Orchestra diretta da Checco Pallone, i suoi brani prenderanno nuova forma tra chitarre battenti, tamburelli e organetti. Sul palco anche Nada, voce imprescindibile della musica italiana, capace di attraversare epoche e linguaggi con radicalità e lucidità poetica. Chiude la lineup live La Niña, tra le figure più originali della scena contemporanea: con Furèsta fonde spiritualità mediterranea e pulsazioni moderne, dando vita a una performance corale che unisce sacro, profano e suoni ancestrali. A chiudere la serata sarà Fabio Nirta, dj e producer calabrese, con un set che attraversa elettronica e influenze indie, tra le traiettorie più attuali della club culture.

Nella due giorni sarà possibile partecipare anche ad attività escursionistiche alla scoperta del territorio in collaborazione con “Esperiandanti” e “T-Space”.

Concepito fin dalle origini come un festival diffuso, Be Alternative continua a costruire una mappa culturale fatta di luoghi, suoni e comunità. Ogni tappa, ogni collaborazione, ogni paesaggio attraversato contribuisce a rinnovare il racconto di una Calabria viva, contemporanea e capace di accogliere nuovi immaginari.

I biglietti per le date di Be Alternative Festival sono disponibili su: linktr.ee/bealternativefestival.

Il festival è realizzato con il supporto del Bando per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico della Regione Calabria, e con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila e del Gal Sila.