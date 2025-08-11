Tutta Villapiana pronta a ballare con la musica di Gabry Ponte

2 minuti per la lettura

All’anfiteatro Polivalente di Villapiana, ospite d’onore Gabry Ponte, reduce dal successo del tormentone “Tutta l’Italia” con l’unica tappa calabrese del suo tour

Cinquemila spettatori, tanti ne contiene l’anfiteatro del Polivalente di Villapiana Scalo, pronti a cantare e ballare con il brano che ha visto la partecipazione vocale dei cantanti Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts. “Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia” con Gabry Ponte, che martedì 12 agosto alle 22, sarà ospite della costa jonica cosentina a Villapiana per l’unica kermesse calabrese del suo tour.

DOPO IL FORO ITALICO A ROMA E LO STATDIO SAN SIRO DI MILANO, GABRY PONTE A VILLAPIANA PER L’UNICA DATA IN CALABRIA

Per la cronaca, Gabry Ponte ha avviato il tour 2025 a Roma, presso il Foro Italico, il 1° giugno e, il successivo, a Milano allo Stadio San Siro il 28 giugno. Inoltre, sono previste date a Villapiana (12 agosto), Mallorca (19 agosto), Sirolo (24 agosto) e Koper (29 agosto). Al concerto di Gabry Ponte, icona della musica dance italiana e internazionale, sono attesi spettatori da tutta la Calabria e dalle regioni vicine che, sulle pagine social, si stanno organizzando con pullman e auto per raggiungere Villapiana ed assistere al live show coinvolgente, ricco di energia e di successi, accompagnati da effetti scenici e sonori di grande impatto.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, è fortemente voluto dal sindaco Vincenzo Ventimiglia e dall’assessore al turismo Valentina Calà, con l’obiettivo di rilanciare il Centro Polivalente di Villapiana come polo attrattivo per eventi di rilievo regionale e nazionale. L’organizzazione e la gestione dell’evento, così come per tutta la stagione estiva saranno affidate alla Polisportiva BSV Villapiana Società Sportiva Dilettantistica Srl, con la guida dell’amministratore unico, Adolfo De Santis, in collaborazione con“Fatti di Musica” di Ruggero Pegna, esclusivista dell’artista per la Calabria.

LA LUNGA CARRIERA DI SUCCESSI DI GABRY PONTE

Di Gabry Ponte possiamo dire che nel 2000 vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”. La sua carriera solista decolla subito conquistando le classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ e resterà l’artista italiano con il ranking più alto di sempre. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (270 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane austriacoLUM!X.

Con oltre 378 milioni di stream su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, il suo ultimo singolo “Thunder” ha scalato le classifiche di Italia, Europa, Usa e di alcuni Paesi asiatici. Nel biennio 2023/2024 Gabry Ponte si è esibito oltre 150 volte in 13 Paesi facendo ballare oltre 1.500.000 persone. Negli ultimi due anni, protagonista di un tour con importanti date in Italia e all’estero (tra cui: Unreal Festival – Riga, SAGA Festival – Bucharest, Ushaia, Ibiza, Parookaville2023 – Weeze, Tomorrowland 2023 – Boom e Cavo Paradiso – Mykonos). Nel gennaio 2025, pubblicata “Tutta l’Italia”, scelta come Jingle della 75° edizione del Festival di Sanremo. A maggio ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest a Basilea. E, dopo aver fatto cantare e ballare mezzo mondo, è pronto a farlo anche in Calabria dove Villapiana lo aspetta.