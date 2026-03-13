Cosenza, “Emozioni in duo”: un viaggio tra musica classica e cinema

3 minuti per la lettura

Un viaggio tra musica classica e cinema con il pianista Andrea Bauleo e il violinista Antonio De Paoli. Sabato 14 marzo, il concerto “Emozioni in Duo” nella Sala degli specchi della Provincia di Cosenza.

COSENZA – Quando le prime note di Elgar si librano nell’aria, nostalgia e speranza si incontrano. Quando Fauré sussurra i suoi arpeggi delicati, ogni emozione trova la sua poesia. Tchaikovsky travolge con passioni ardenti,. Chopin svela segreti dell’anima in ogni tocco del pianoforte, mentre Rachmaninov ci conduce in maree di sentimenti che oscillano tra malinconia e virtuosismo. Borodin colora il mondo di melodie antiche e misteriose, e Kreisler, con ironia e brillantezza, trasforma ogni frase musicale in un sorriso condiviso.

Sabato 14 marzo, la Sala degli specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza ospiterà “Emozioni in Duo”, con il violinista Antonio De Paoli e il pianista Andrea Bauleo. Un concerto, promosso dall’associazione culturale Polimnia e patrocinato dalla Provincia di Cosenza, che trasforma la musica in racconto, emozione e dialogo con il pubblico. L’evento unisce la profondità del repertorio classico alla magia delle colonne sonore più celebri del cinema, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

I maestri della musica classica tra genio e sentimento

Il programma esplora le sfumature più intime della musica classica, guidando gli spettatori attraverso capolavori senza tempo. Edward Elgar, con le sue melodie eleganti e nostalgiche, apre il percorso con un lirismo che intreccia malinconia e speranza. Gabriel Fauré, raffinato architetto di armonie delicate, trasforma il sentimento in poesia musicale. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, con le sue passioni travolgenti, porta il pubblico nel vortice emotivo del romanticismo russo.

La profondità di Sergej Rachmaninov, tra virtuosismo e malinconia, dialoga con l’eleganza aristocratica di Frédéric Chopin, il poeta del pianoforte che trasforma ogni nota in un sussurro dell’anima. Alexander Borodin, con la sua ricchezza orchestrale e le melodie ispirate alla Russia antica, aggiunge colori intensi. Fritz Kreisler, con la sua tecnica brillante e lo humor sottile, regala momenti di pura gioia e stupore. In questo intreccio, violino e pianoforte dialogano come due voci umane, capaci di sorprendere e incantare il pubblico.

Le colonne sonore: magia e memoria collettiva

Nella seconda parte, lo sguardo musicale si apre al cinema. Le melodie immortali di Nino Rota, celebre per i temi indimenticabili dei film di Federico Fellini, evocano un’Italia sospesa tra sogno e realtà. Luis Bacalov, con le sue orchestrazioni liriche e drammatiche, trasforma ogni nota in racconto epico. Ennio Morricone, maestro della narrazione musicale, conduce l’ascoltatore in paesaggi sonori che uniscono memoria collettiva e immaginazione personale. Ogni brano diventa un film invisibile che prende vita nella mente e nel cuore del pubblico.

“Emozioni in Duo” invita a lasciarsi attraversare dalla musica, riscoprendone la capacità di parlare direttamente all’animo umano. In uno spazio che custodisce storia e cultura, ogni nota diventa un frammento di bellezza eterna, un viaggio che unisce passato e presente insieme a due interpreti di straordinaria sensibilità come Antonio De Paoli e Andrea Bauleo.