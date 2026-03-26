The cream of Clapton band, a Rende arrivano i musicisti che hanno scritto la storia

4 minuti per la lettura

The cream of Clapton band arriva il 27 marzo a Rende, al Tau dell’Unical, per un concerto unico dei musicisti che hanno scritto la storia

RENDE – È tutto pronto a Rende per il grande evento musicale che venerdì 27 marzo, alle 21 porterà in Calabria l’attesissimo spettacolo che celebra l’eredità musicale di Eric Clapton, unanimemente considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.

Lo splendido scenario del T.A.U. (Teatro Auditorium Unical), infatti, ospiterà una delle otto date italiane, l’unica a sud di Napoli, dei “The Cream of Clapton Band”, super band di assoluto livello internazionale formata da quattro incredibili musicisti (Will Johns, Noah East, Nathan East e Steve Ferrone) strettamente legati al leggendario chitarrista britannico da rapporti personali e artistici.

IL TOUR ARRIVA A RENDE OSPITATO DAL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL

Il tour, prodotto e organizzato dalla prestigiosa agenzia D’Alessandro & Galli, che da circa quarant’anni a questa parte porta in giro per l’Europa i migliori artisti dello scenario internazionale (dai Rolling Stones ai Pink Floyd, da Bob Dylan a Joe Cocker, passando per i Duran Duran, Rod Stewart, John Legend, Bryan Adams, Lenny Kravitz e centinaia di altri artisti, oltre allo stesso Clapton), arriverà a Rende dopo le applauditissime tappe di Udine, Trento, Brescia, Lucca, Napoli e Bari per il forte volere del direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival, Sergio Gimigliano.

Ancora un grande evento “fuori stagione” targato PJF, dunque: come già accaduto lo scorso anno, quando nel periodo invernale in Calabria a far impazzire gli amanti della miglior musica rock blues era stato un altro incredibile chitarrista come Robben Ford, anche in occasione della XXV edizione del PJF il fedele e appassionato pubblico dell’evento musicale più piccante d’Italia potrà vivere un grandissimo evento di anteprima della stagione estiva.

IL PROGETTO THE CREAM OF CLAPTON PER RESTITUIRE DAL VIVO PERFORMACE MUSICALI MEMORABILI

Il progetto “The Cream of Clapton”, riconosciuto, approvato e sostenuto dal chitarrista britannico che negli anni Sessanta era chiamato dai fan “God” (Dio), è stato pensato per restituire dal vivo l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance musicali senza imitazioni né sovrastrutture,

Al centro del progetto c’è Nathan East, storico bassista di Eric Clapton, al suo fianco in tour e in studio per oltre quarant’anni, figura chiave di album e performance che hanno segnato la storia della musica contemporanea, musicista che oltre alla lunghissima collaborazione con Clapton ha suonato con artisti del calibro di: Michael Jackson, Elton John, Phil Collins, Dionne Warwick, Stevie Wonder, Sting, Daft Punk, BB King, Witney Houston, Toto e tanti altri.

I MUSICISTI PRESENTI A RENDE

Con lui, in prima linea, un altro pezzo da novanta: la leggenda della batteria Steve Ferrone, musicista di riferimento per Clapton in alcune delle sue stagioni più iconiche, anch’egli con un curriculum straordinario, che oltre ad aver collaborato a livello internazionale, tra i tanti, con Tom Petty, Pat Metheny, Al Jarreau, Bee Gees, Aretha Franklin, Carole King, George Benson, Mick Jagger, George Harrison, Michael Jackson e Robbie Williams, è conosciuto anche dal pubblico italiano per aver suonato con artisti quali: Gigi D’Alessio, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Pooh, Anna Oxa, Laura Pausini, Pino Daniele e Renato Zero).

Completano la formazione Will Johns, chitarrista e cantante nonché nipote diretto di Eric Clapton, interprete appassionato e consapevole di questo repertorio, e Noah East, tastierista e figlio di Nathan East, che porta nel progetto uno sguardo contemporaneo e una naturale continuità generazionale.

CLAPTON HA RIVOLUZIONATO LA FIGURA DEL CHITARRISTA SOLISTA

Annoverato fra i musicisti più famosi ed influenti nella storia della musica rock, Clapton ha rivoluzionato la figura del chitarrista solista, diventando nel tempo un autorevole punto di riferimento nel mondo della musica occidentale ed esercitando una profonda influenza sui musicisti a lui successivi.

Con oltre 280 milioni di copie vendute in tutto il mondo e 18Grammy Awards, Clapton è uno degli artisti più venduti e premiati nel mondo della musica.

Nel corso della serata rendese, realizzata in joint venture con il Calabria Jazz Meeting con il patrocinio dell’Area Socialità dell’Università della Calabria e con l’importante supporto logistico del Best Western Premier Villa Fabiano Palace Hotel e ospitato nel Teatro Auditorium dell’Unical grazie alla fondamentale collaborazione con Dedo Eventi e con il Rende Teatro Festival diretto artisticamente da Alfredo De Luca, il repertorio proposto attraverserà l’intera carriera di Clapton, con l’esecuzione di brani che hanno segnato la storia del blues e del rock (da “Layla” a “Wonderful Tonight”, da “Cocaine” a “Tears in Heaven”), riproposti nelle famosissime versioni di due dischi live di grande successo: il meraviglioso “24 Nights” e il pluripremiato “Unplugged”, risulta uno degli album dal vivo più venduti di sempre.

Un evento imperdibile, dunque, che profuma di storia della musica, un’occasione irripetibile per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, interpretati dagli stessi artisti che li hanno creati accanto a Eric Clapton.

BIGLIETTI DEL CONCERTO DISPONIBILI, RIDUZIONE PER STUDENTI UNICAL E DEL CONSERVATORIO

E mentre stanno andando letteralmente a ruba gli ultimi biglietti in distribuzione in prevendita (acquistabili online su Ticketone), l’organizzazione ricorda che sono attive diverse convenzioni, con la possibilità di acquistare un biglietto a prezzo ridotto per tutti gli studenti dell’Unical, i soci del C.R.U.C. e gli studenti dei conservatori calabresi che ne faranno richiesta.