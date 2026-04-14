Il 1° maggio è a Rende con Parklife che compie 10 anni

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Parklife festeggia 10 anni e il 1° maggio popolerà il Parco Fluviale di Commenda di Rende con musica internazionale e natura: torna l’appuntamento più atteso della primavera rendese

Dimenticate il solito picnic fuori porta. Il primo maggio in Calabria ha un solo nome, e quest’anno raggiunge un traguardo storico con una colonna sonora che parla tutte le lingue del mondo. Parklife spegne 10 candeline e si prepara a trasformare il Parco Fluviale di Commenda di Rende (CS) nell’ombelico della scena clubbing internazionale.

Dalle 10 e 30 del mattino fino al tramonto (20 e 30), l’evento firmato da Be Alternative e Wish Eventi, con il patrocinio del Comune di Rende, promette un’immersione totale in quella “vibe” che, in un decennio, ha saputo unire generazioni diverse tra erba soffice e casse che spingono.

DUE PALCHI, UN SOLO BATTITO: LA LINE UP

Il decimo anniversario non è solo una festa, è un manifesto sonoro. Per l’occasione, Parklife raddoppia l’offerta con due palchi dedicati, portando in Calabria artisti che solitamente troviamo nei migliori club di Berlino o Londra.

STAGE SUNSET: Il cuore del groove

Qui si balla con il meglio dell’elettronica europea e latina.

Demuja: Direttamente dall’Austria, porterà quel mix inconfondibile di House e Disco che lo ha reso un idolo globale.

Ian Pooley: Una vera leggenda tedesca, pioniere della techno-house che non ha bisogno di presentazioni.

Gee Lane: Dalle calde atmosfere venezuelane per infiammare il dancefloor.

Local Heroes: A completare il viaggio, i set di Fabio Nirta, Dj Kerò e Vincenzo Nac.

STAGE SUNRISE: Ricerca e avanguardia

Per chi cerca sonorità più ricercate, lo Stage Sunrise è la meta definitiva.

Barbara Boeing: La regina brasiliana del “digging”, capace di set eclettici che spaziano tra rarità mondiali.

Yu Su: Dall’estremo oriente (Cina/Canada) con le sue atmosfere sognanti e ipnotiche.

The Sound of South: Spazio al palermitano Fenoaltea, affiancato da Tascky e Dexter.

L’EXPERIENCE

Parklife è ormai uno stato mentale. È la possibilità di vivere il polmone verde della città come un enorme palcoscenico a cielo aperto. Tra un set e l’altro, il Parco Fluviale diventa lo spazio ideale per il relax, la condivisione e il contatto con la natura, tutto all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente che ci ospita.

Sotto cassa o sul prato, Parklife promette anche quest’anno un evento imperdibile. E come tale merita di essere valorizzato e sostenuto.

PARKLIFE TRA GLI EVENTI DA PROTEGGERE E VALORIZZARE

L’organizzazione di eventi culturali dal vivo, in particolare i concerti e i festival musicali, rappresenta una delle sfide più complesse nel panorama produttivo odierno. Spesso queste manifestazioni si scontrano con una percezione istituzionale che fatica a riconoscerle come asset strategici, relegandole a semplice intrattenimento anziché a motori di crescita economica e sociale.

I 10 anni di Parklife dimostrano non solo la lungimiranza degli organizzatori, capaci di creare un evento che negli anni non solo non ha perso il suo appeal ma anzi, è cresciuto in maniera esponenziale. In più, racconta una storia: quella di diverse generazioni che da dieci anni a questa parte hanno un appuntamento fisso e convivono in un unico luogo all’insegna dell’allegria e della contaminazione musicale e culturale, da sempre motore di crescita per una società civile.