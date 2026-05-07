I Jalisse in concerto a Rende: unica tappa in Calabria del tour estivo

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La musica d’autore torna protagonista in Calabria: il prossimo 13 giugno, Rende ospiterà l’unica data calabrese del tour dei Jalisse, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

RENDE (COSENZA) – Sarà Rende a ospitare, il prossimo 13 giugno, l’unico appuntamento calabrese del nuovo tour dei Jalisse. Un ritorno atteso per la coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincitori del Festival di Sanremo 1997, pronti a riportare sul palco un repertorio che attraversa oltre venticinque anni di carriera, a partire dall’iconica “Fiumi di parole”, brano simbolo che li ha consacrati al grande pubblico.

Un tour tra piazze, memoria e contatto con il pubblico

La data di Rende si inserisce in un calendario fitto di appuntamenti che segna il ritorno dei Jalisse alla dimensione che più li rappresenta: le piazze e il contatto diretto con il pubblico. Dopo una stagione ricca di apparizioni televisive – tra cui la partecipazione a “La Volta Buona” su Rai 1 – e presenze in contesti istituzionali come il Premio al Campidoglio, il duo ha scelto di ripartire dalla musica dal vivo con un tour che attraversa l’Italia da nord a sud. L’appuntamento cosentino arriva subito dopo Fabro (12 giugno) e precede la data di Marcelli (19 giugno), confermando una fitta serie di live che accompagna l’estate musicale del duo.

Oltre la nostalgia: un percorso ancora in evoluzione

Non solo ricordi sanremesi. Il concerto sarà anche l’occasione per raccontare l’evoluzione artistica dei Jalisse, che continuano a sperimentare tra nuove produzioni e reinterpretazioni del loro repertorio storico. Un percorso musicale che non si limita alla nostalgia, ma che punta a rinnovare costantemente linguaggi e sonorità. Negli ultimi mesi, il duo ha ampliato la propria attività anche al mondo audiovisivo, lavorando alla colonna sonora di un film dedicato al tennis presentato a Roma, segnale di un’identità artistica sempre più trasversale.

I Jalisse in concerto a Rende: unica tappa in Calabria del tour estivo

La scelta di Rende conferma il ruolo crescente della città nei circuiti della musica dal vivo, sempre più presente nei cartelloni estivi nazionali. Il concerto del 13 giugno si preannuncia come una serata di forte richiamo, capace di unire generazioni diverse attraverso una delle storie più riconoscibili della musica italiana degli ultimi decenni.