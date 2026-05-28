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Il Teatro dei Ruderi di Cirella accende il grande spettacolo nell’estate 2026. Ecco il cartellone con i primi appuntamenti in programma.

CIRELLA (COSENZA) – La magia dei live sotto le stelle è pronta a tornare. Il Teatro dei Ruderi di Cirella si prepara ad inaugurare una nuova e ambiziosa stagione estiva 2026, confermandosi ancora una volta uno dei palcoscenici più affascinanti del Sud Italia. Musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni si incontreranno nello scenario unico dei Ruderi, dove storia e intrattenimento continuano a fondersi in un’esperienza capace di richiamare migliaia di spettatori da tutta la Calabria e oltre i confini regionali. A partire dalla fine di giugno, l’anfiteatro naturale affacciato sul Tirreno tornerà ad illuminarsi con un cartellone ricco e trasversale. Una programmazione che punta in alto, mescolando tradizione e contemporaneità, grandi nomi della musica italiana, sonorità internazionali, teatro e spettacolo dal vivo.

Teatro dei Ruderi di Cirella, estate 2026: al via la nuova stagione

Tra i primi artisti annunciati spiccano nomi amati da un pubblico che abbraccia tutte le età come Nino D’Angelo (18 agosto), icona della musica popolare italiana, Serena Brancale (8 agosto), tra le voci più originali e innovative del panorama contemporaneo, Delia (11 agosto) e Gigi Finizio (12 agosto). A rendere ancora più internazionale la stagione sarà l’atteso appuntamento con il Grupo Compay Segundo, formazione che porta avanti l’eredità musicale del leggendario Buena Vista Social Club e delle atmosfere intramontabili della tradizione cubana. Negli anni, il Teatro dei Ruderi è diventato un punto di riferimento per il live entertainment nel Mezzogiorno, valorizzando il territorio e contribuendo alla crescita dell’offerta culturale della Calabria.

La stagione 2026 punta a rafforzare ulteriormente questa identità, con una proposta artistica ampia, moderna e coinvolgente, capace di unire spettacolo e promozione del territorio in una formula vincente che continua ad attirare turisti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L’attesa, intanto, continua a crescere. Nelle prossime settimane saranno ufficializzate nuove date, ulteriori artisti e tutti i dettagli della programmazione completa che accompagnerà l’estate 2026.