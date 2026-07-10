Tony Pitony sbarca al cinema ma prima passa da Cosenza

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Grande attesa per il concerto di Tony Pitony a Cosenza, proclamato il sold out per la tappa cosentina del tour Estatony e l’artista sbarca al cinema nel 2027

Nessuno sa chi sia, ma tutti cantano a squarciagola i suoi pezzi nei club, in auto e probabilmente pure alle cene di famiglia dove non dovrebbero. Tony Pitony è il fenomeno musicale più scorretto, divisivo e geniale del momento. Sotto quella maschera da Elvis vintage c’è un performer straordinario che è riuscito nell’impresa impossibile: unire una qualità musicale altissima a testi così sfacciati da far tremare i più perbenisti. Il risultato? Concerti sold out, dischi d’oro e un pubblico che non vede l’ora di farsi insultare (con classe) ad ogni Concertony. Ma di chi stiamo parlando? È la domanda che si pongono tutti, dai critici musicali ai passanti al bar.

Tony Pitony è un artista, un performer, un mistero, o forse solo lo specchio deformante in cui l’Italia del 2026 ha deciso di guardarsi. Sotto quella maschera caricaturale di Elvis Presley si cela un talento che – piaccia o non piaccia – ha rivoluzionato il concetto di “personaggio pubblico”. E dopo poco meno di un anno di successi – club, palazzetti e venue estive sold out, dischi d’oro, featuring, la vittoria al Festival di Sanremo con Ditonellapiaga nella serata cover, apparizioni in tv e passaggi in radio prima impensabili, con la sua tournée estiva Estatony passa anche da Cosenza, oggi 10 luglio, sul palco della Rendano Arena per il #RestartLiveFest la sezione estiva della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano, e patrocinata dal Comune di Cosenza

L’IDENTITA’ DEL CAOS

Siciliano, misterioso, imprevedibile. Tony Pitony non è un uomo, è un’esperienza mistica che si nutre di luoghi comuni per distruggerli. C’è chi dice sia nato nel ’96, chi giura sia una donna (lo ha dichiarato sarcasticamente alla nostra testata in una delle sue primissime interviste), chi sostiene sia un alieno sbarcato sulla Terra per insegnarci l’autoironia. La verità? Non importa. Tony Pitony è l’unico artista capace di farti cantare testi espliciti, “scomodi” e apparentemente grezzi, nascondendo dietro una patina di scurrilità una satira sociale che farebbe impallidire i migliori saggisti.

Prendete il brano Giovanni: se ti fermi in superficie, senti un testo pieno di etichette. Se vai oltre, capisci che Tony sta facendo a pezzi l’uomo etero medio, quello che vive di pregiudizi e perbenismo di facciata. Tony non è il cattivo della storia; è quello che ha il coraggio di dire ad alta voce ciò che gli altri sussurrano solo negli spogliatoi.

NUMERI DA CAPOGIRO

Nell’ultimo anno, il fenomeno è esploso con una violenza creativa che ha travolto le classifiche. Donne ricche è diventato ormai un inno dissacrante e la vittoria – storica – nella serata delle cover al Festival di Sanremo insieme a Ditonellapiaga lo ha consacrato al grande pubblico, anche a chi non lo conosceva, anche a chi lo conosceva ma pensava di non apprezzarlo ma che si è dovuto ricredere perché il talento dell’artista concettuale è innegabile.

I numeri non mentono, e neanche i “Bigliettony” venduti. Che si tratti del sold out al Fabrique di Milano in otto ore o del tour europeo, Tony Pitony ha trasformato ogni Concertony in una sorta di rito laico. E se vi state chiedendo dove trovarlo quest’estate, sta girando ininterrottamente l’Italia con i suoi live, ogni volta sempre diversi. Complice anche la sua interazione costante con il pubblico che diventa ogni volta parte integrante dello spettacolo. Oggi (10 luglio 2026) passa da Cosenza per il #RestartLiveFest, ma è solo una delle tante tappe di un’estate che lo vedrà headliner, unico italiano. agli I-DAYS di Milano. Un traguardo che, tradotto, significa: Tony è ufficialmente entrato nell’Olimpo della musica che conta. Le 39 date del tour estivo di Tony Pitony

DAL PALCO AL GRANDE SCHERMO – IL “DECRETO CORRETTEZZA”

Ma la fame dell’artista siciliano non si placa. L’annuncio arrivato durante le giornate di “Ciné” a Riccione ha scosso anche l’industria cinematografica: Tony Pitony sbarca al cinema. Il film si chiamerà “Decreto Correttezza” e sarà distribuito da Vision Distribution.

Le domande si sprecano: sarà un capolavoro comico o un documentario che racconta la storia, la sua, quella di un artista che viene dal teatro, dal musical, che viene dal basso, che ha sudato e combattuto negli anni di gavetta e che ha sovvertito le regole della discografia? Intanto lui scrive sui social: «Dopo aver cambiato la musica italiana è il momento di cambiare il cinema italiano (in peggio). Ci vediamo nel 2027 al cinema». Anche la locandina che pubblica non è quella reale, lo scrive col suo solito sarcasmo: «È una locandina provvisoria, cretini». E i fan sono esaltati. La locandina (provvisoria) del film

La Chief Marketing Officer di Vision, Laura Mirabella si è espressa così: «Per lui la scorrettezza è oltre la comfort zone». I fan, sui social, hanno già iniziato a fantasticare su un “cinepanettony” d’autore, immaginando cast assurdi e sceneggiature surreali. A produrre la pellicola a quanto pare ci sarà Attilio De Razza, il che ci dà qualche speranza in più: se il team è quello storico di Ficarra e Picone, la qualità (e la risata intelligente) sono in buone mani. Assieme a lui, Nicola Picone per Tramp Limited, Luca Di Trapani, general manager di TonyPitony, e Tosc Produzioni, ossia il management del cantautore.

UN CASO STUDIO VIVENTE

Tony Pitony è un caso di studio vivente. È la dimostrazione che il talento, da solo, oggi non basta più: serve la maschera, serve il coraggio di essere divisivi, serve saper giocare con la propria immagine fino a confonderla.

Che lo si ami o lo si odi, Tony Pitony non lascia indifferenti. E forse è proprio questo il segreto del suo successo: in un mondo di artisti che cercano di essere “puliti” e sempre corretti, lui ha scelto di essere tutto il contrario. In un mondo in cui le voci vengono mascherate da effetti “speciali” per essere migliorate, lui porta la sua tecnica acquisita in anni di studio. In un mondo in cui lustrini e paillette studiati a tavolino arrivano prima dell’essenza reale di un artista, lui porta sul palco costumi improvvisati e improbabili. E, a giudicare dai sold out, ha ragione lui.