Tony Pitony svela il calendario completo del tour estivo 2026

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Ben 39 date per il tour estivo di Tony Pitony tra cui gli I – days a Milano come unico artista di punta italiano. Ecco il calendario completo

Tony Pitony annuncia il calendario completo del suo tour estivo e lo fa con numeri che confermano il momento straordinario e di successo che sta vivendo. Sono oltre trenta gli appuntamenti già programmati nei principali festival italiani, con più di 130mila biglietti – anzi, “Bigliettony” per dirlo alla sua maniera – venduti in anticipo. Dati che raccontano l’enorme interesse del pubblico attorno a uno degli artisti più imprevedibili e fuori dagli schemi della scena musicale contemporanea, capace di trasformare ogni uscita discografica e ogni apparizione dal vivo in un vero e proprio evento.

Il successo degli ultimi mesi arriva anche sull’onda della partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove Tony Pitony ha conquistato uno dei momenti più memorabili della manifestazione vincendo la serata dedicata alle cover. In quell’occasione si è esibito insieme a Ditonellapiaga reinterpretando il celebre standard jazz “The lady is a tramp”, performance che ha raccolto grande entusiasmo sia tra il pubblico in sala sia tra gli spettatori televisivi.

NUMERI E CERTIFICAZIONI

Nel frattempo continuano ad arrivare anche importanti riconoscimenti sul fronte discografico. Il singolo “Donne ricche” ha infatti ottenuto la certificazione di disco d’oro (Fimi/ GfK), confermando l’ottimo andamento del brano nelle piattaforme digitali. La canzone è rimasta per oltre due mesi nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify, consolidando ulteriormente la presenza dell’artista nelle classifiche nazionali.

I numeri registrati nell’ultimo anno testimoniano una crescita costante del progetto musicale di Tony Pitony. Le sue canzoni hanno superato i 95 milioni di streaming complessivi, mentre su Spotify l’artista conta ormai più di due milioni di ascoltatori mensili. Anche sui social network l’interesse è in forte espansione: soltanto durante la settimana del Festival di Sanremo il suo profilo Instagram ha guadagnato oltre 150mila nuovi follower, segno di un’attenzione sempre più ampia nei confronti del suo universo creativo.

Anche l’ultimo progetto discografico ha confermato il buon momento dell’artista. L’album è entrato nella Top 10 della classifica FIMI dedicata ai dischi fisici nella settimana compresa tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2026, segno di una risposta positiva non solo nel mondo dello streaming ma anche nel mercato tradizionale.

Tra i brani più rappresentativi del suo repertorio recente c’è anche CULO, che nel settembre 2025 ha raggiunto la prima posizione della Top Viral di Spotify, diventando uno dei pezzi più condivisi e commentati sulle piattaforme digitali.

LO STILE TONY PITONY E LA DIMENSIONE LIVE

L’esperienza live rappresenta da sempre uno degli elementi centrali della proposta artistica di Tony Pitony, e anche il tour “Teletony” ne è la dimostrazione. La tournée ha registrato un successo immediato con 23 date completamente sold out tra Italia ed Europa e oltre ventimila biglietti venduti. Particolarmente significativa la risposta del pubblico a Fabrique di Milano, andato esaurito in appena otto ore dall’apertura delle vendite.

Proprio l’identità artistica rappresenta uno degli elementi più originali del percorso di Tony Pitony. La sua musica mescola riferimenti all’immaginario degli anni Sessanta con sonorità elettroniche contemporanee, elementi teatrali e una forte componente ironica e provocatoria. Il risultato è uno spettacolo che non è soltanto un concerto, ma una vera e propria performance scenica in cui musica, narrazione e teatralità si fondono per creare un universo creativo personale e riconoscibile.

Dalla vittoria nella serata delle cover al Festival di Sanremo insieme a Ditonellapiaga fino alla realizzazione della sigla ufficiale del Fantasanremo con il brano “Scapezzolate”, Tony Pitony continua a dimostrare come il suo progetto artistico riesca a muoversi con disinvoltura tra musica, spettacolo e intrattenimento. Un percorso in continua evoluzione che, grazie alla combinazione di creatività, ironia e forte presenza scenica, sta conquistando un pubblico sempre più ampio.

UNICO ITALIANO AGLI I-DAYS E UN TOUR EUROPEO

Tra gli appuntamenti più attesi del 2026 spicca anche la partecipazione agli I-DAYS Milano Coca-Cola, uno dei festival musicali più importanti d’Europa. Tony Pitony sarà l’unico artista italiano a esibirsi come headliner nell’edizione di quest’anno. Il suo spettacolo, ribattezzato “Concertony”, è in programma venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, location che negli ultimi anni ha ospitato alcuni dei concerti più spettacolari del panorama internazionale. I biglietti per l’evento sono già disponibili attraverso le principali piattaforme di vendita.

Il viaggio musicale proseguirà nelle prossime settimane con la partenza della tournée europea, prevista per il 25 marzo. Dopo l’entusiasmo registrato nelle tappe italiane, tutte sold out, il progetto si prepara quindi a raggiungere anche il pubblico internazionale con una serie di concerti che porteranno sul palco lo stile inconfondibile dell’artista siciliano.

CALENDARIO TOUR EUROPEO

25 marzo 2026 – London @ Oslo Hackney // SOLD OUT

26 marzo 2026 – Paris @ La Bellevilloise // SOLD OUT

28 marzo 2026 – Bruxelles @ Pilar // SOLD OUT

29 marzo 2026 ore 18 – Amsterdam @ Cinetol // SOLD OUT

29 marzo 2026 ore 21 – Amsterdam @ Cinetol // SOLD OUT

1 aprile 2026 – Barcelona @ La Nau Locales De Ensayo // SOLD OUT

CALENDARIO TOUR ESTIVO

29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival // SOLD OUT

31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless

5 giugno 2026 – Cortona @ Stadio Comunale Santo Tiezzi

6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival

11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT

18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival

19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini

20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

22 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

23 giugno 2026 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival

25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca // SOLD OUT

30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena

1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT

2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT

3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival // SOLD OUT

5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound

10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena

11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante

15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park // SOLD OUT

16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT

17 luglio 2026 – Collegno @ Flower Festival // SOLD OUT

20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari

21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival

23 luglio 2026 – Genova @ Balena // SOLD OUT

24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights

25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival

30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini// SOLD OUT

31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata

1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT

3 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano

7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay

8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia

9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15°

11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar

12 agosto 2026 – Messina @ Mish Mash

13 agosto 2026 – Catania @ Villa Bellini // NUOVA DATA

27 agosto 2026 – Romano D’Ezzellino (VI) @ Ama Music Festival // NUOVA DATA

29 agosto 2026 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica // NUOVA DATA

DATA EVENTO CONCERTONY