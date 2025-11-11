Capodanno 2026, a Cosenza la scelta è tra Brunori, Elodie e Annalisa

2 minuti per la lettura

Cresce l’attesa per il Capodanno 2026 a Cosenza, nei corridoi del Comune circolano i nomi di Dario Brunori, Elodie e Annalisa

COSENZA – Brunori, Elodie e Annalisa sono i nomi che circolano per il Capodanno di Cosenza. In queste ore il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso, sta decidendo quale artista saluterà il nuovo anno in piazza. Il cantautore cosentino sembra essere in pole position, gioca in casa ed è molto amato. Brunori è anche reduce dai concerti sold out di questa estate.

Caruso aspettava una risposta sul Capodanno della Rai da poter ospitare in città, ma la macchina organizzativa per l’evento in tv è in moto per Catanzaro. A questo proposito in una intervista sulla nostra testata Caruso aveva commentato «vorrà dire che quest’anno a Cosenza organizzeremo un Capodanno addirittura migliore». E in queste ore si sta decidendo come organizzare al meglio un evento atteso non solo dai cosentini.

Tornando a Dario Brunori, il cantautore ha annunciato una serie di concerti nei teatri italiani nell’autunno 2026. Un tour con “Le migliori canzoni, i migliori monologhi, le migliori battute, i migliori auguri a Lei e famiglia. Uno spettacolo che vi farà piangere dal ridere e ridere nel pianto”, annuncia la Brunori Sas dai profili social. La data zero è programmata per venerdì 2 ottobre 2026 al Teatro Civico di La Spezia.

Elodie e Annalisa

Per il momento nessuna data in Calabria. Intanto si può ben sperare che da Guardia 82 a L’albero delle noci, chitarra in braccio e quel modo dinoccolato di calcare il palco Brunori e tutta la Sas hanno buone possibilità di essere i protagonisti del Capodanno a Cosenza. Lo scorso anno sul palco di palazzo dei Bruzi salì Achille Lauro, anche in quell’occasione si fecero i nomi di Elodie e Annalisa che sono in lizza anche per questo Capodanno.