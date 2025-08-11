5 minuti per la lettura

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Cetraro 2025. L’11 agosto riflettori puntati su Piazza della Resistenza a Praia a Mare e il 12 agosto su Piazza Vittorio Emanuele III di Terranova da Sibari.

CETRARO (COSENZA) – Nel cuore di una notte avvolta dall’incanto di San Lorenzo, quando il cielo si veste di luci danzanti e desideri sospesi, il suggestivo porto turistico di Cetraro ha ospitato la quattordicesima selezione di Miss Italia Calabria. In questa 86ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato del Belpaese, la vera luce non era solo nel firmamento, ma negli occhi di giovani stelle in carne e ossa, pronte a brillare con tutta la forza del loro talento, intrecciando speranze e sogni. Il porto di Cetraro, testimone di infinite storie di mare e uomini, è diventato così il teatro di una favola moderna, dove la bellezza si trasforma in linguaggio universale e racconta emozioni profonde che uniscono passato e futuro.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss città di Cetraro 2025 è stata Tonia Luzzi di Corigliano-Rossano, guadagnandosi il pass per le finali regionali. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Giusy Piacentini di Montalto Uffugo. Terza classificata: Valeria Borelli di Cerva, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Maria Vecchio di Cosenza. Quinta classificata Ambra Vescio di Serrastretta. Sesta classificata Veronica Serra di Tarsia.

Miss Italia Calabria fa tappa a Cetraro

Da undici anni, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency, conducono il tour di Miss Italia Calabria. «Finalmente siamo approdati a Cetraro — affermano — un traguardo che ci riempie di orgoglio. Ringraziamo coloro che hanno reso possibile questa serata: il sindaco Giuseppe Aieta, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio; il consiglio regionale della Calabria, con Filippo Mancuso, per il fondamentale supporto; l’imprenditore Guido Magurno, Lorenzo Ivone, Sonia Tundis, Angelo Scorzo, Lido La Capannina di Irene Iacovo. Un ringraziamento va a Barbara Tundis e ai ragazzi di Came Officine Grafiche, per la realizzazione di una scenografia molto raffinata.

Un grazie speciale anche al dottor Massimo Aita del Porto di Cetraro e all’ingegner Amabile Angilica per l’indispensabile collaborazione. Il ringraziamento più sentito va alla nostra squadra, cuore pulsante dell’organizzazione, che con dedizione cura ogni dettaglio. Un grazie di cuore alle miss e alle loro famiglie, che inseguono questo sogno con sacrificio. Infine, un sentito ringraziamento al pubblico presente e a chi ci segue da casa. Grazie ai partner Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli, e alla nostra madrina, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti. Invitiamo tutte le giovani calabresi a iscriversi sul sito ufficiale e a vivere in prima persona questa straordinaria esperienza».

Miss Italia Calabria 2025

Miss Italia Calabria va oltre il semplice concorso di bellezza: è un vero e proprio progetto culturale e territoriale che mette in connessione generazioni diverse, esalta i piccoli borghi e racconta con orgoglio la vitalità del Sud. Ogni tappa rappresenta un momento di festa e valorizzazione dell’identità calabrese, coinvolgendo le comunità locali e diffondendo un messaggio forte di inclusione, determinazione e rinascita. La collaborazione con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), che trasmettono l’evento su scala regionale, è fondamentale per estendere la portata dell’iniziativa e rafforzare il legame tra spettacolo e territorio.

Sotto la direzione artistica di Linda Suriano, con la conduzione di Andrea De Iacovo e Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), la quattordicesima selezione ha celebrato la bellezza in tutte le sue sfumature. Le coreografie di Lia Molinaro hanno scandito con eleganza i momenti più significativi della serata, mentre la sfilata total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha incantato il pubblico con un omaggio brillante agli anni d’oro dello spettacolo italiano. A completare l’atmosfera festosa, la performance dal vivo della band “I Freschi di zona” ha arricchito l’evento con musica coinvolgente e un ritmo vibrante.

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Cetraro 2025

Per il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, il Porto turistico rappresenta il cuore pulsante della città, un palcoscenico ideale dove manifestazioni come Miss Italia Calabria celebrano bellezza e cultura: «Il Porto non è solo uno spazio suggestivo, ma un luogo vivo, capace di unire bellezza, accoglienza e convivialità. Qui, tra il mare e le luci della sera, si crea un’atmosfera unica. Miss Italia Calabria, immersa in questa cornice, diventa molto più di un concorso di bellezza: è un momento di festa, condivisione ed emozione, illuminata dal fascino delle miss».

La giuria

A decretare la vincitrice della quattordicesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Pirillo (Framesi), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Giangabriele Quintieri Elite gioielli Belvedere Marittimo (Miluna), Sonia Tundis (titolare “Pagine di moda”), Lorenzo Ivone (Mbaccimari B&B), Angelo Scorzo (graphic designer), Barbara Tundis (Came officine grafiche), Cristina Gazzaruso (imprenditrice “Majorana Group”), Pierpaolo Mazzulla (giornalista “Il dot”), Antonio Procopio (giornalista “Napoleggiando”), Lia Molinaro (coreografa), Franca Trozzo (direttrice “Accademia New Style” di Cosenza).

Miss città di Cetraro 2025

Con il volto illuminato dalla vittoria, Miss città di Cetraro 2025, Tonia Luzzi, ha condiviso le sue emozioni: «Sono davvero felice di questo traguardo. Ci ho creduto fino alla fine. Grazie a questo concorso sono riuscita a superare la mia timidezza. Mi aspetto di vivere esperienze uniche».

Miss Italia Calabria 2025: prossime selezioni

La carovana di Miss Italia Calabria continua a incantare il pubblico. L’11 agosto riflettori puntati su Piazza della Resistenza a Praia a Mare, dove verrà eletta la nuova Miss Città di Praia a Mare. Il giorno successivo, il 12 agosto, sarà la scenografica Piazza Vittorio Emanuele III di Terranova da Sibari a trasformarsi in passerella per la quarta finale regionale e l’elezione di Miss Magna Graecia 2025, con la presenza speciale di Ofelia Passaponti. Due appuntamenti all’insegna di eleganza, fascino e spettacolo, che scandiscono l’attesa per la finalissima regionale del 29 agosto e la scelta delle protagoniste pronte a sfidare il palcoscenico nazionale di Miss Italia.