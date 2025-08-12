6 minuti per la lettura

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Praia a Mare 2025. Prossime selezioni: il 12 agosto, Piazza Vittorio Emanuele III a Terranova da Sibari; il 14 agosto a Mottafollone, in Piazza Indipendenza; il 15 agosto nel Piazzale dell’Anfiteatro Rino Gaetano di Torano Castello.

PRAIA A MARE (COSENZA) – Praia a Mare, gioiello nascosto della Costa Tirrenica, ha fatto da straordinaria cornice alla quindicesima selezione di Miss Italia Calabria, confermandosi luogo ideale dove bellezza e fascino naturale si fondono armoniosamente. Con il suo mare cristallino e le spiagge dorate, il borgo incanta non solo per la sua natura incontaminata, ma anche per l’autenticità di un territorio ricco di storia millenaria e tradizioni profonde.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss città di Praia a Mare 2025 è stata Adriana Tetto di Reggio Calabria, che guadagna così l’accesso alle finali regionali. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Rossella Guarna di Santa Caterina. Terza classificata: Francesca Desiree Romano di Mirto Crosia, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Giorgia Bettolino di Frascineto. Quinta classificata Serena Sacchetta di Cosenza. Sesta classificata Rita Cannavino di Vibo Valentia.

Nel cuore pulsante della Calabria, Praia a Mare si conferma gemma preziosa del Tirreno, capace di offrire molto più di un semplice turismo balneare. Qui si vive un’esperienza ricca di cultura, panorami mozzafiato e un’accoglienza calorosa che conquista chiunque arrivi. La bellezza, in questo contesto unico, non si limita alla passerella: si respira nell’aria, si riflette nel mare limpido e vibra nell’anima della sua gente. È proprio in questo scenario suggestivo che Miss Italia Calabria riprende il suo cammino con una tappa di grande rilievo.

Miss Italia Calabria fa tappa a Praia a Mare

A guidare il viaggio nel mondo della bellezza, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency. «Dopo qualche anno di pausa – sottolineano – siamo orgogliosi di riportare qui Miss Italia Calabria. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questa manifestazione. Il sostegno del pubblico è stato fondamentale e ci auguriamo che questa tappa diventi un appuntamento fisso. Un grazie speciale a Veronica Micieli e al suo team, che hanno coccolato le nostre miss. Grazie a Radio Digiesse, che ha seguito la serata in diretta. Un particolare riconoscimento va a Ercole Laino, il cui impegno organizzativo è stato decisivo per il successo dell’evento, e a tutti i partner che hanno contribuito economicamente alla realizzazione della manifestazione.

Non possiamo dimenticare la dedizione della nostra squadra, vero motore dell’intero progetto, così come l’entusiasmo delle miss e delle loro famiglie. Un sincero ringraziamento va al pubblico presente e a chi ci segue con costanza da casa. Infine, ringraziamo i nostri partner: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia e Amarelli, il cui supporto è essenziale per valorizzare la bellezza e i talenti calabresi. Concludiamo con un grazie speciale alla nostra madrina, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, per la sua preziosa presenza e disponibilità. Invitiamo tutte le ragazze a iscriversi sul sito ufficiale e a vivere questa straordinaria esperienza».

Miss Italia Calabria 2025

Miss Italia Calabria è molto più di una competizione di bellezza. È un ponte tra tradizione e futuro che valorizza i piccoli borghi e racconta l’energia autentica del Sud. Le piazze si animano, le comunità si uniscono. Ogni evento è una celebrazione di orgoglio locale e inclusione sociale. Un messaggio forte di determinazione che viaggia oltre i confini grazie a Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), che portano lo spettacolo nelle case di tutta la regione. Sotto la direzione artistica di Linda Suriano, con Andrea De Iacovo alla conduzione e la presenza straordinaria di Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), la quindicesima selezione ha riscritto la bellezza in tutte le sue forme.

La sfilata total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha celebrato con stile e luce gli anni d’oro dello spettacolo italiano. A dare ritmo ed energia all’evento, la band “I Freschi di zona”.

L’evento

Ercole Laino (responsabile commerciale di Radio Digiesse) ha ringraziato chi ha contribuito al successo dell’evento. «Un plauso speciale va a Biagio Pepe, con cui condividiamo da molti anni questo straordinario percorso nel mondo della radio, che ci ha permesso di organizzare numerose iniziative, tra cui questa importante serata. La sua disponibilità e professionalità sono state preziosissime.

Ringrazio Elisa Selvaggi, assessore del Comune di Praia, sempre attenta e vicina ai cittadini. Un sentito ringraziamento a tutto il team di Radio Digiesse, che sta diventando la voce degli eventi estivi 2025. Un riconoscimento particolare va a Veronica Micieli, che ha portato avanti con me questo progetto. Grazie a Carmelo Ambrogio, il cui supporto è stato determinante per la realizzazione della serata. Questa manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi che abbiamo ospitato a Praia, reso possibile anche grazie al sostegno dei nostri preziosi partner, ai quali va il mio più sentito ringraziamento».

Biagio Pepe, speaker radiofonico di Radio Digiesse, ha commentato con entusiasmo: «È stata una serata magica, con una piazza gremita e ragazze splendide. Per Praia a Mare, che spesso ospita concorsi di bellezza, avere Miss Italia qui significa accogliere la madre di tutti i concorsi. Questa tappa era importante per la città, e chissà, magari in futuro si potrà lavorare per portare qui anche una finale regionale».

La giuria

A decretare la vincitrice della quindicesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Pirillo (Framesi), Veronica Micieli (Veronica – Il Parigino), Marco Saviano (imprenditore), Elisa Selvaggi (assessore alla Sanità), Biagio Pepe (Radio Digiesse), Titta Caiazzo (insegnante), Veronica Coppolino (speaker radiofonica), Roberto Vigilante (Miluna).

Miss città di Praia a Mare

Con il volto illuminato da un sorriso radioso e gli occhi ancora lucidi di gioia, Adriana Tetto, neoeletta Miss città di Praia a Mare, ha condiviso le sue emozioni. «Vincere questa fascia è un’emozione indescrivibile – affermato-. Ringrazio di cuore i miei genitori e il mio fidanzato, che mi hanno accompagnato in ogni tappa con tanti sacrifici, e i miei parenti per il loro sostegno. Da questo concorso mi aspetto emozioni forti e piacevoli sorprese… e spero di arrivare in finale».

Miss Italia Calabria 2025: prossime selezioni

La magia di Miss Italia Calabria prosegue il suo viaggio tra le piazze più suggestive della regione, con tre finali regionali pronte a regalare emozioni e bellezza. Il 12 agosto, Piazza Vittorio Emanuele III a Terranova da Sibari si trasformerà in una scintillante passerella per l’elezione di Miss Magna Graecia 2025, con ospite d’eccezione Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti. Il tour proseguirà il 14 agosto a Mottafollone, in Piazza Indipendenza, per incoronare Miss Valle dell’Esaro 2025. Il 15 agosto nel Piazzale dell’Anfiteatro Rino Gaetano di Torano Castello sarà assegnata la fascia di Miss Sorriso Calabria 2025. Tre finali all’insegna di eleganza e spettacolo, che accompagneranno il pubblico verso la finalissima regionale del 29 agosto a Trebisacce.