Belvedere Marittimo, Miss Italia Calabria: eletta Miss Sentimento 2025

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sentimento 2025. Prossima selezione: lunedì 18 agosto, Piazza Azzurra, sul lungomare degli Achei di Roseto Capo Spulico, ospiterà Miss Cinema Calabria 2025.

BELVEDERE MARITTIMO (COSENZA) – Belvedere Marittimo ha accolto con entusiasmo la diciannovesima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata nell’Anfiteatro di Piazza G. Marconi a Capo Tirone. La serata ha messo in luce talento, eleganza e charme delle partecipanti, trasformando la location in un vero palcoscenico di spettacolo e bellezza. Il borgo, noto per le sue spiagge panoramiche e per il fascino storico-architettonico, ha fatto da cornice perfetta all’evento, che ha saputo coniugare intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Sentimento 2025 in questo panorama suggestivo è stata Maria Vecchio di Cosenza, conquistando il pass per le finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Francesca Martorello di Belvedere Marittimo. Terza classificata: Serena Sacchetta di Mangone, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Aurora Pugliese di Cassano allo Ionio. Quinta classificata Nicole Scrivano di Fuscaldo. Sesta classificata Nicole Danglar di Reggio Calabria.

Miss Italia Calabria fa tappa a Belvedere Marittimo

Dietro il successo di Miss Italia Calabria ci sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, che da oltre undici anni coordinano meticolosamente l’organizzazione della kermesse. «Desideriamo ringraziare il Comune di Belvedere Marittimo per il patrocinio e l’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco Francesca Impieri, per il costante sostegno e per aver creduto nel valore culturale e sociale di questa manifestazione», dichiarano Suriano e Ambrogio.

«Un sentito grazie va anche agli assessori Raffaella Sansoni e Marco Carrozzino. Un ringraziamento speciale va a il “Sentimento sunset terrace” e ai suoi titolari Michele Bozzo, Emilio Morra e Costantino Gigliotti, la cui disponibilità e collaborazione sono state fondamentali per la riuscita dell’evento. Particolarmente significativo è stato il contributo di Armando Filomia, che ha creduto sin dall’inizio in questo progetto sinergico e che insieme agli altri soci ha messo a disposizione esperienza, impegno ed entusiasmo, sostenendo l’organizzazione e garantendo il successo della serata. Ringraziamo calorosamente anche gli altri partner: Antonia Boutique, Rizzo materiali per costruire, Capotirone bar gelateria.

Un riconoscimento speciale va alla nostra squadra, il vero motore dell’evento: uno staff instancabile che lavora dietro le quinte con dedizione e grande professionalità, curando ogni dettaglio. I ringraziamenti si estendono naturalmente alle protagoniste del concorso e alle loro famiglie, che accompagnano le ragazze in lunghi viaggi e supportano il loro sogno, contribuendo a rendere ogni serata un vero successo. Ringraziamo i nostri partner Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia e Amarelli, che hanno messo a disposizione risorse, competenze e supporto tecnico. Invitiamo le ragazze interessate a iscriversi sul sito ufficiale e a vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza», concludono gli organizzatori.

Il concorso

Miss Italia Calabria non è solo un concorso di bellezza: è un evento capace di valorizzare borghi, tradizioni e comunità, portando entusiasmo e partecipazione in ogni piazza. Famiglie e spettatori si ritrovano per vivere serate all’insegna dello spettacolo, trasmesse anche da Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), portando la magia dell’evento in tutta la Regione.

Diciannovesima selezione Miss Italia Calabria

La diciannovesima selezione, guidata dalla direzione artistica di Linda Suriano e co-condotta da Larissa Volpentesta, ha acceso i riflettori su una bellezza contemporanea e versatile. Le coreografie di Lia Molinaro hanno reso ogni sfilata dinamica, armoniosa e coinvolgente. La passerella total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, sotto la guida di Franca Trozzo, ha illuminato la serata con un elegante omaggio agli anni d’oro dello spettacolo italiano, mentre la band “I Freschi di Zona” ha acceso la piazza trasformando l’evento in una vera e propria festa di musica, energia e divertimento. La kermesse è stata impreziosita dal defilé autunno-inverno di Antonia Boutique, che ha saputo catturare l’attenzione degli ospiti con una collezione raffinata e originale. Ogni capo ha raccontato una storia di stile, trasformando la passerella in un viaggio nel mondo della moda contemporanea.

Belvedere Marittimo

Il vicesindaco Francesca Impieri ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la città: «Come amministrazione comunale siamo felici di accogliere progetti come Miss Italia Calabria. Ringraziamo i quattro amici del “Sentimento sunset terrace” per aver creato questo connubio. Quest’anno Belvedere ha vissuto tantissimi eventi e successi, segno che il nostro territorio ha voglia di crescere e di aprirsi sempre di più. Ogni iniziativa che porta bellezza, cultura e partecipazione è un tassello prezioso per costruire insieme un futuro migliore».

Quattro amici, una visione condivisa e un obiettivo chiaro: fare della bellezza – intesa non solo come estetica ma come valore sociale e culturale – il cuore di un nuovo progetto. Così prende vita il “Sentimento sunset terrace”, iniziativa che porta a Belvedere Marittimo freschezza, entusiasmo e la volontà di costruire qualcosa di duraturo.

A raccontarlo è Armando Filomia, uno dei fondatori: «Quando lo scorso anno Miss Italia Calabria ha fatto tappa a Belvedere Marittimo sono rimasto entusiasta di quello che è stato fatto durante la serata. Quando è nata l’idea di aprire la nostra attività in questa meravigliosa location, abbiamo deciso di ospitare qui da noi la kermesse. Siamo entusiasti di aver collaborato con il Comune di Belvedere e aver costruito un connubio tra privato e pubblico. Una bellissima realtà. L’augurio per la miss proclamata in questa serata è che possa avere un futuro radioso e importante. Ringrazio Belvedere Marittimo, Capotirone bar gelateria che ci ha dato l’opportunità di dar vita a questa iniziativa. Mi auguro che questo sia il primo anno di una lunga serie».

La giuria

A decretare la vincitrice della diciannovesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Armando Filomia (presidente associazione Amici di Calabaia di Belvedere Marittimo, ambassador Pirossigeno Cosenza, odontoiatra), Salvatore Spadafora (avvocato e agente Assicurazioni Axa), Giangabriele Quintieri (Elite gioielli, Miluna), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Costantino Gigliotti (presidente Ordine dei Farmacisti di Cosenza), Raffella Sansoni (assessore Comune di Belvedere), Marco Carrozzino (assessore al Comune di Belvedere), Angelo Scorzo (graphic designer), Fabio D’Ippolito (giornalista), Antonia Scarpelli (Antonia Boutique), Salvatore Liporace (presidente associazione Belvedere in Festa).

Miss Sentimento 2025

Maria Vecchio, incoronata Miss Sentimento 2025, ha raccontato con emozione la sua esperienza: «Sono incredula e felicissima: questo per me era davvero un sogno nel cassetto che si è trasformato in realtà. Ho scelto di partecipare a questo concorso per mettermi in gioco, vivere nuove esperienze e portare con me tanta gioia, divertimento e spensieratezza.

Miss Italia Calabria 2025: prossima selezione

Il tour di Miss Italia Calabria continua a far brillare i luoghi più affascinanti della regione, trasformando ogni serata in un’esperienza di eleganza e partecipazione. Il 18 agosto Piazza Azzurra, sul suggestivo lungomare degli Achei di Roseto Capo Spulico, ospiterà l’incoronazione di Miss Cinema Calabria 2025, uno dei titoli più ambiti del concorso, capace di coniugare la bellezza con il sogno del grande schermo.