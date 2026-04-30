Valigia sospetta in strada a Cosenza, intervengono gli artificieri

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Segnalata una valigia abbandonata in via Rodotà a Cosenza, intervento del nucleo Artificieri dei Carabinieri

COSENZA – Mattinata movimentata nel capoluogo bruzio. dove è in corso un intervento del nucleo Artificieri dei Carabinieri a Cosenza, in via Rodotà, dove, secondo le prime ricostruzioni, alcuni passanti avrebbero notato e segnalato la presenza di una valigia abbandonata. Circostanze che hanno immediatamente fatto scattare il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e del Nucleo Artificieri che hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza la zona, impedendo il transito di pedoni e veicoli.

Richiesto l’intervento degli artificieri per le verifiche sul bagaglio. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, hanno fatto evacuare, in via precauzionale i clienti nelle attività dell’area interessata dall’intervento.

AGGIORNAMENTO – Al termine delle verifiche da parte degli artificieri la valigia è risultata vuota. I militari dell’Arma provvederanno nelle prossime ore pertanto a ultimare le operazioni e ripristinare l’accesso dei pedoni e il transito dei veicoli nella zona.