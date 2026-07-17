Carolei, Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Eye on Fashion 2026

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Quarta tappa di Miss Italia Calabria 2026 a Carolei per la proclamazione di Miss Eye on Fashion 2026.

CAROLEI (COSENZA) – La suggestiva scalinata di Piazza Tenente Mazzuca, illuminata dalle luci del palco e incorniciata da un cielo stellato, si è trasformata in una raffinata passerella per la quarta tappa di Miss Italia Calabria 2026. Una scenografia naturale di grande fascino che ha accolto la sfilata delle concorrenti calabresi, protagoniste di una serata dedicata all’eleganza, alla musica e alle emozioni. Per il secondo anno consecutivo, Carolei ha fatto da cornice all’appuntamento regionale dell’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Gli applausi della piazza, l’entusiasmo degli spettatori e l’energia della comunità hanno accompagnato ogni uscita delle aspiranti miss, contribuendo a creare una magica atmosfera ricca di partecipazione.

Miss Eye on Fashion 2026

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Eye on Fashion 2026 è stata Maryna Zavadovska di Soverato, che con questo titolo ha conquistato l’accesso alle finali regionali di Miss Italia Calabria. Sul podio anche Valeria Borelli di Cerva, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, ed Elisabetta Sinopoli di Soverato, terza classificata con la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Serena Sacchetta di Mangone, quinta Silvia Scicchitano di Soverato e sesta Sofia Zoccoli di Palmi.

Miss Italia Calabria 2026

Dodici anni di emozioni, migliaia di chilometri percorsi, piazze animate dall’entusiasmo del pubblico e centinaia di giovani ragazze accompagnate verso una nuova esperienza di crescita. È questa la storia di Miss Italia Calabria, un viaggio che nel tempo è andato ben oltre il concorso, trasformandosi in un progetto capace di raccontare la bellezza autentica della Regione e dar voce ai sogni delle nuove generazioni. Dietro questo percorso ci sono la determinazione e il lavoro quotidiano di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency, che da dodici anni guidano una macchina organizzativa in continua evoluzione, capace di rinnovarsi guardando al futuro senza mai perdere la propria identità.

Miss Italia Calabria non è soltanto un palcoscenico, ma un’esperienza umana prima ancora che artistica: una vera palestra di vita, fatta di incontri e relazioni, nella quale tante giovani calabresi hanno l’opportunità di mettersi alla prova, acquisire maggiore sicurezza, valorizzare le proprie capacità e inseguire con determinazione i propri obiettivi.

Gli esclusivisti regionali

«Ogni anno- sottolineano gli organizzatori- rinnoviamo il nostro più sincero ringraziamento alla patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a riporre nel nostro lavoro, allo staff nazionale, ai partner e a tutta la nostra squadra, che con passione, professionalità e dedizione rende possibile questo grande progetto.

Un ringraziamento speciale va a Carlomagno Auto, da anni al fianco di Miss Italia Calabria e delle nostre ragazze durante l’intero tour regionale. Tra le novità di questa edizione, la presenza di Effetto Visivo Optic di Amalia Provenzano, realtà cosentina che ha scelto di affiancare Miss Italia Calabria. La nuova collaborazione è stata protagonista di un elegante momento moda con la sfilata della collezione di occhiali, valorizzata dalle concorrenti e capace di arricchire lo spettacolo con stile, eleganza e innovazione. Grazie ai nostri media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, per il prezioso supporto nel raccontare le emozioni delle nostre serate.

Grazie al pubblico che continua a seguirci con affetto e alla nostra community social, sempre più ampia e partecipe. Un sentito ringraziamento va al Comune di Carolei per l’accoglienza e il calore dimostrati, al sindaco Francesco Iannucci, a Massimo Giangreco e a tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione e alla riuscita dell’evento. Grazie a Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, madrina della serata, per aver condiviso con noi questo importante momento, ed ai componenti della giuria. Il ringraziamento più grande, però, è rivolto alle aspiranti miss e alle loro famiglie. Ricordiamo che le iscrizioni a Miss Italia sono ancora aperte: tutte le ragazze interessate possono candidarsi e vivere da protagoniste questa straordinaria esperienza, semplicemente collegandosi al sito ufficiale».

Tema edizione 2026: i mitici anni ’90

Un viaggio nel tempo alla riscoperta di un’epoca fatta di cambiamenti, sogni e nuove connessioni. L’edizione 2026 di Miss Italia Calabria sceglie di raccontare gli anni ’90 andando oltre lo stile, la musica e i colori di un decennio iconico, per recuperarne il significato più autentico: il passaggio da un mondo ancora profondamente analogico, fatto di attese e relazioni dirette, a una nuova dimensione digitale ricca di possibilità. La direzione artistica porta la firma di Linda Suriano, che insieme ad Andrea De Iacovo ha guidato il pubblico in un percorso emozionale tra moda, musica e spettacolo. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, l’energia della band “I Freschi di Zona”, capace di riportare sul palco lo spirito degli anni ’90, quando la musica rappresentava un momento di condivisione e un ponte tra generazioni diverse.

Carolei ospita la quarta tappa di Miss Italia Calabria 2026

Il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: «Eventi come questo rappresentano un’importante occasione di promozione e valorizzazione per il nostro territorio e dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni, realtà imprenditoriali e organizzatori possa generare momenti di grande qualità e partecipazione. Miss Italia, da sempre, è una manifestazione capace di raccontare non soltanto la bellezza, ma anche il talento, la determinazione e le aspirazioni di tante giovani. Desidero rivolgere i miei complimenti agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata. Ci auguriamo di poter accogliere anche il prossimo anno una nuova edizione di questo appuntamento, confermando la nostra disponibilità e il nostro entusiasmo nel sostenere eventi capaci di coinvolgere la comunità e creare occasioni positive di incontro e condivisione».

Miss Eye on Fashion 2026 a Carolei

Con profonda emozione, Massimo Giangreco, titolare del salone “Miss Eye on Fashion”, ha commentato l’esito della serata: «Per il secondo anno consecutivo il mio salone lega il proprio nome a un titolo di Miss Italia Calabria, ed è per me motivo di grande orgoglio. Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori per la fiducia e la collaborazione. Un plauso va a tutto lo staff che, con professionalità e spirito di squadra, ha reso possibile la perfetta riuscita dell’evento. Le mie più vive congratulazioni sono rivolte alla concorrente che ha conquistato il titolo Miss Eye on Fashion, alla quale auguro un percorso ricco di successi, ma anche a tutte le altre ragazze che hanno scelto di mettersi in gioco con autenticità».

Miss Eye on Fashion 2026: la giuria

A decretare la vincitrice della quarta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesco Iannucci (sindaco), Massimo Giangreco (titolare del salone Miss Eye on Fashion), Alberto Pulice (Salumificio Fratelli Pulice), Massimo Bozzo (imprenditore), Katia Buchicchio (Miss Italia 2025), Amalia Provenzano (Effetto visivo optic), Giuseppe D’Acri (DR ingrosso commerciale logistico), Eros Imbrogno (fotografo), Gianluca Ferraro Ingegnere (G&G ENGINEERING SRL).

Miss Eye on Fashion 2026

La proclamazione di Miss Eye on Fashion 2026 ha regalato a Maryna Zavadovska un momento indimenticabile. La giovane di Soverato ha accolto la vittoria con sorpresa e incredulità. Una gioia inaspettata che ha raccontato con grande spontaneità: «Ho pensato che i conduttori avessero fatto un errore nella lettura del numero. Quando ho capito di essere la vincitrice, è stata un’emozione grandissima. Da questo concorso mi aspetto soprattutto una crescita personale, la possibilità di vivere nuove esperienze e di continuare a inseguire i miei sogni. Avevo paura di iscrivermi, ma allo stesso tempo volevo mettermi alla prova. Ed è stato proprio il coraggio a portarmi fin qui».

Miss Italia Calabria 2026: prossimi appuntamenti

Il viaggio di Miss Italia Calabria continua con un calendario ricco di appuntamenti che attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Regione, tra borghi, piazze e prestigiose location. I prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono: 17 luglio a Mangone; 18 luglio a Cetraro, presso il Soqquadro Beach; 19 luglio a Melissa, nella splendida cornice del Grand Hotel Balestrieri.