Settembre Rendese, giovedì la conferenza stampa di presentazione

RENDE (CS) – Giovedì 1° settembre, alle ore 11, si presenta in conferenza stampa il cartellone del Settembre Rendese, edizione 2022, la 57esima.

All’incontro con i giornalisti partecipano il sindaco Marcello Manna, l’assessore alla Cultura Marta Petrusewicz, il direttore artistico Alfredo De Luca.

Settembre Rendese si parte il 10 settembre

La rassegna del Settembre Rendese si aprirà il 10 settembre con il concerto di Carl Brave, in via Rossini. Il 12 la manifestazione si sposta nel centro storico, con Marina Rei.

Altra location, ci sui si parlerà nel corso della conferenza stampa, il 14 settembre: in piazza Matteotti a Commenda sarà la volta di Dani J. Il 15 settembre, invece, è il giorno di Myss Keta: il concerto è previsto in piazza Kennedy. Dal 16 settembre, invece, al via l’Oktober Fest nell’area mercatale.