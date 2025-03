2 minuti per la lettura

Dario Brunori, ospite del salotto buono di “zia” Mara Venier su Rai Uno, ricorda il padre Bruno, la nascita della Sas e canta

«Ho un passato heavy metal».

Ospite a Domenica In, nel salotto buono di “zia” Maria Venier, Dario rimette la chiesa al centro di villaggio, si riprende il suo spazio e chiude, se mai si fosse realmente aperte, la stagione delle pretestuose polemiche nate alla sua prima partecipazione al programma subito dopo Sanremo.

BRUNORI E IL RICORDO DEL PAPÀ



In una lunga intervista, oltre la pungente e puntuale ironia e autoironia Brunori, ha ricordato con sincera commozione il papà, scomparso da molti anni.



«Babbo era una figura per me immortale, con la sua perdita c’è stato un crollo totale delle mie certezze. Questo mi ha messo di fronte alle mie priorità, e da quel momento è nato Brunori Sas, un omaggio all’azienda di famiglia. Anche a Sanremo mi chiamavano Bruno, come mio padre. Dentro di me questa cosa funziona da spinta, da motore».

MAMMARELLA SAS



Non poteva mancare un passaggio su “Mammarella Sas”, Mariastella, la mamma ormai personaggio leggendario sui sui social. Del suo amore per la musica, del suo essere fan di Mina e del desiderio di andare in tournée con il figlio, «Ho paura di ritrovarmela sul palco».



Dario ammette di non essere riuscito ancora a recuperare il sonno perso, era una delle sue priorità alla fine del festival, ma la gloria è gloria e va vissuta intervista dopo intervista.

La Calabria cammina con lui e noi calabresi, con il sogno di riscatto in tasca, con Dario. «Sono stato tramite di qualcosa che rende orgogliosa la mia gente. Quando sono tornato a casa ho trovato una bella energia, con un sentimento di rivalsa anche per la Calabria».

Ah ovviamente, applaudito a mani basse, Dario ha anche cantato, L’albero delle noci, la canzone che si è guadagnata il terzo posto a Sanremo e “Due come noi”, quella che ora, «cantano ai matrimoni, al posto di Lauretta mia»