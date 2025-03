Brunori Sas: è partita da Vigevano la tournée con al centro la musica

3 minuti per la lettura

Prima tappa a Vigevano della tournée nei palazzetti di Brunori Sas: una scenografia evocativa ma al centro sempre e solo la musica

LA musica e gli strumenti sono al centro della sua tournée partita lo scorso 14 marzo da Vigevano e che per Brunori Sas rappresenta un altro dei successi da aggiungere alla collezione in questo magnifico 2025.

Artista tra i più apprezzati durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, durante il quale si è classificato terzo con “L’albero delle noci”, si gode le prime posizioni nelle classifiche mondiali con il suo omonimo album. E non solo: è partito ufficialmente il tour dei palazzetti che ha già registrato tre soldout a Firenze, Roma e Milano. Poi una piccola pausa prima di riprendere con il tour estivo e con i due concerti evento, per la prima volta, al Circo Massimo di Roma e all’Arena di Verona.

«Mi piacerebbe che fosse uno spettacolo ogni volta unico» aveva raccontato Dario Brunori all’annuncio del tour. Ricordando la sua volontà di andare in un certo senso contro corrente: «Cercheremo di suonare quanto più possibile tutto. Ora c’è l’abitudine di realizzare concerti che ripropongono il disco quasi come se lo sentissi in quel momento. Invece a me piacerebbe riproporlo ma dando la possibilità alle persone di vedere esseri umani che suonano, che si danno energia tra loro».

A rendere tutto possibile c’è la sua band storica che lo accompagnerà nei suoi tour e che due giorni fa ha aperto ufficialmente le porte dei live del 2025 con lui da Vigevano. Una band di 8 elementi, tra cui una piccola sezione fiati: Stefano Amato (basso elettrico, violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Simona Marrazzo (voce, solina, percussioni), Mirko Onofrio (sax alto, flauti traversi, clarinetto basso, vibrafono, synth, cori), Max Palermo (batteria e percussioni), Luigi Paese (tromba e flicorno soprano), Gianluca Bennardo (trombone e flicorno baritono) e Lucia Sagretti (violino, viella, voce, theremin), con la direzione musicale di Riccardo Sinigallia.

La scaletta è costruita attorno alle tracce del disco “L’albero delle noci”. Con 23 canzoni totali che ripercorrono la sua carriera di più di 15 anni. Brani per l’occasione riarrangiati.

A fare da sfondo è una scenografia dalla forte carica evocativa: omaggia le geometrie del concept grafico. Con un arredo composto da una vera e propria distesa di cavi, strumenti e amplificatori. L’idea è quella di ricreare una sorta di carillon-teatro nei palasport, con effetti visivi e giochi di luce che danno vita ad ambientazioni suggestive. Brunori e i suoi 8 musicisti sono posizionati su una grande pedana a quattro livelli. Una struttura semicircolare di legno scuro, ispirata alla forma di una noce, a richiamare una sezione de L’Albero delle Noci.

Dopo la partenza da Vigevano Brunori Sas proseguirà il tour dei palazzetti, prodotto da Vivo concerti, con altre 7 date. Domani (16 marzo 2025) a Firenze. Poi il 18 giugno conquisterà il Circo Massimo di Roma con un live evento accompagnato dalla sua band e dall’orchestra. Lo stesso che si ripeterà il 3 ottobre all’Arena di Verona.

Nel mentre, il 28 giugno, partirà da Codroipo la tournée estiva con una tappa (l’unica) in Calabria, al Teatro dei Ruderi di Cirella, l’8 agosto.