“Il barbiere di Siviglia” in scena alla Rendano Arena il 17 luglio: il soprano Made in Cosenza Silia Valente nel cast internazionale. Una produzione a cura de L’Altro Teatro e dell’Orchestra Sinfonica Brutia, con la direzione artistica di Luigi Travaglio e la produzione esecutiva di Gianluigi Fabiano.

COSENZA – Una notte di mezza estate, un’opera immortale e una voce che porta con sé l’orgoglio di un’intera città. Giovedì 17 luglio, alle 21.00, la Rendano Arena di Cosenza accenderà le luci sul capolavoro di Gioachino Rossini, “Il barbiere di Siviglia“. Tra gli interpreti di questo cast internazionale brilla Silia Valente. Giovane soprano, unica artista di Cosenza sul palcoscenico di Piazza XV Marzo, Silia Valente interpreterà Berta, la governante dalla voce ironica e inaspettatamente potente, un ruolo che Rossini affida a un personaggio apparentemente secondario ma di grande spessore comico e vocale.

Rendano Arena, “Il barbiere di Siviglia”: il soprano made in Cosenza Silia Valente nel cast internazionale

Determinazione e talento hanno portato Silia Valente a spiccare il volo dal Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza fino all’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, una delle fucine più prestigiose per la formazione dei giovani interpreti della lirica. In pochi anni, la sua voce ha attraversato le note di Verdi, Puccini, Mozart, conquistando palcoscenici italiani ed esteri, con una voce che riesce a unire eleganza e potenza. Ora, per la giovane artista cosentina, il ritorno a casa con “Il barbiere di Siviglia” ha un significato speciale, non solo perché è il suo debutto in un titolo rossiniano, ma anche perché rappresenta un cerchio che si chiude proprio lì dove tutto è iniziato, tra le poltrone rosse del Teatro Rendano e le prime emozioni vissute da spettatrice.

Prima di incontrare il resto del cast per le prove, Silia Valente ci racconta: «Sono felice e grata per questo debutto insieme a un cast internazionale nella mia amata Cosenza, città in cui sono nata e a cui sono legata artisticamente. Penso con affetto agli anni del Conservatorio S. Giacomantonio, alle mie prime esperienze concertistiche ma anche, andando un po’ più indietro nel tempo, alle prime rappresentazioni a cui ho assistito da bambina presso il Teatro Rendano, incuriosita e affascinata dal mondo dell’opera lirica. Questa sarà, inoltre, la mia prima esperienza in un titolo rossiniano. Lo studio di un’opera iconica come “Il barbiere di Siviglia” e in particolare la preparazione del ruolo di Berta sono stati per me una sfida entusiasmante, fonte di grande curiosità, interesse e ispirazione. Un capolavoro immortale da cui non si può che rimanere affascinati. Ringrazio quindi “l’Altro Teatro” per l’opportunità, vi aspettiamo il 17 luglio!».

Un orgoglio cosentino in un cast stellare

Diretta dal Maestro Nicola Marasco e sotto la regia visionaria di Luigi Travaglio, Silia condividerà la scena con nomi di primo piano della lirica internazionale: da Domenico Colaianni nei panni di Don Bartolo al baritono Pedro Carrillo, Figaro travolgente, passando per Marta Pluda (Rosina), Víctor Jiménez Moral (Conte d’Almaviva) e Arturo Espinosa (Don Basilio). A completare la compagnia, Francesco Laino interpreterà Fiorello. Ma per il pubblico di casa, l’applauso più caloroso sarà tutto per lei, per questa artista che ha fatto della sua voce un ponte tra la città e la grande musica.

Rendano Arena #RestartLiveFest

La produzione de “Il barbiere di Siviglia” – a cura de L’Altro Teatro e dell’Orchestra Sinfonica Brutia, con la direzione artistica di Luigi Travaglio e la produzione esecutiva di Gianluigi Fabiano – chiuderà idealmente un cerchio di bellezza e tradizione, grazie anche al Coro Lirico «F. Cilea» diretto dal maestro Bruno Tirotta. La rassegna Rendano Arena #RestartLiveFest, patrocinata dal Comune di Cosenza, conferma così la sua vocazione: rendere la grande lirica un appuntamento estivo capace di incantare generazioni diverse. Giovedì 17 luglio sarà una di quelle serate da segnare in agenda: perché ascoltare Rossini è sempre un’emozione, ma farlo applaudendo una voce di casa rende tutto ancora più speciale.