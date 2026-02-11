Il dj calabrese KlippaKlubbe dal Pollino vola a Casa Sanremo 2026

2 minuti per la lettura

Il dj e producer calabrese, KlippaKlubbe, parteciperà a Casa Sanremo 2026 all’interno del format “The Club”, dedicato alla musica elettronica e alla club culture

KlippaKlubbe, nome d’arte del DJ e producer Raffaele Ponte, artista originario di Castrovillari, parteciperà a Casa Sanremo 2026 esibendosi all’interno di “The Club”, il format dedicato alla musica elettronica e alla club culture negli eventi legati al Festival della Canzone Italiana.

DJ producer attivo sulle piattaforme digitali e sui social, KlippaKlubbe sviluppa un progetto musicale radicato nella house contemporanea, con influenze marcate della french house e della jackin house. La french house si caratterizza per l’uso creativo di campionamenti disco e funk filtrati e rielaborati elettronicamente, mentre la jackin house punta su groove ritmici, bassline dinamiche e una forte energia da dancefloor.

Nel percorso artistico di KlippaKlubbe, la dimensione territoriale rappresenta uno spazio creativo fondamentale: il Pollino e la Calabria del nord diventano il contesto ideale per la fase di ricerca, composizione e produzione musicale. In questo ambiente nasce una parte importante del processo creativo, orientato verso una ricerca sonora sofisticata e attenta alla riscoperta di “tesori nascosti” della musica disco del passato — campionamenti, groove e atmosfere che vengono reinterpretati in chiave elettronica contemporanea.

RICERCA E COMPOSIZIONE IN CALABRIA E CASA SANREMO VETRINA SIGNIFICATIVA

Nel corso del suo percorso artistico, KlippaKlubbe ha pubblicato diversi lavori discografici orientati alla produzione house ed elettronica, oltre a remix e reinterpretazioni in chiave club, tra cui il remix del brano “Vita” di Lucio Dalla e Gianni Morandi, in cui il linguaggio della tradizione musicale italiana incontra sonorità dance contemporanee.

Il nome KlippaKlubbe richiama simbolicamente l’immaginario della musica elettronica europea e della club culture internazionale: un’identità sonora che può essere interpretata come un riferimento alla dimensione collettiva del “club” e alla cultura dei producer elettronici, con un’estetica che strizza l’occhio alla tradizione della french house e all’influenza artistica dei Daft Punk, punto di riferimento nel percorso musicale del producer.

La partecipazione a Casa Sanremo rappresenta un passaggio significativo nel percorso artistico di KlippaKlubbe, che porterà il proprio DJ set all’interno di uno degli spazi più frequentati da operatori del settore, giornalisti e artisti durante il Festival. “The Club” è infatti una vetrina dedicata a DJ, producer e performer della scena dance, pensata per promuovere nuovi progetti musicali e favorire l’incontro tra creatività elettronica e industria musicale.

Con uno stile che unisce ricerca musicale, cultura house e influenze disco ed elettroniche, KlippaKlubbe continua a costruire un’identità sonora personale, in equilibrio tra sperimentazione e vocazione per il dancefloor