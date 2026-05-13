Eurovision, la Calabria tifa per Veronica Fusaro

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Eurovision 2026, dopo l’ovazione per il campano Sal Da Vinci, giovedì la seconda semifinale su Rai 2: in gara 15 Paesi. In Calabria riflettori su Veronica Fusaro, artista svizzera con padre di Acri

L’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo con la seconda semifinale in programma giovedì 14 maggio 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna. Dopo il successo della prima serata – segnata anche dall’ovazione per Sal Da Vinci – il contest europeo si prepara a decretare gli ultimi dieci finalisti che accederanno alla finale di sabato 16 maggio.

L’evento, trasmesso in diretta su Rai 2 dalle ore 21 con anteprima alle 20.15, continua a registrare ascolti solidi anche in Italia: la prima semifinale ha raggiunto il 10,1% di share con 1 milione e 856 mila spettatori, confermando il forte interesse del pubblico.

EUROVISION GLI ARTISTI IN GARA



Saranno quindici i Paesi in gara, ma solo dieci passeranno il turno. Ad aprire la serata sarà la Bulgaria con DARA e il brano “Bangaranga”, mentre a chiudere sarà la Norvegia con Jonas Lovv e il pezzo rock “Ya Ya Ya”.

Tra i nomi più attesi spiccano: Delta Goodrem (Australia) con “Eclipse”. Søren Torpegaard Lund (Danimarca) con “Før vi går hjem”. Alexandra Capitanescu (Romania) con “Choke Me”. In scaletta anche Azerbaigian, Lussemburgo, Armenia, Svizzera, Cipro, Lettonia, Ucraina, Albania e Malta.

Fuori gara, ma già qualificate alla finale, si esibiranno anche Francia, Austria (Paese ospitante) e Regno Unito.

EUROVISION E CALABRIA, IL LEGAME CON VERONICA FUSARO

Non manca un forte collegamento con la Calabria. In gara per la Svizzera c’è infatti Veronica Fusaro, cantautrice di origini italiane e con padre calabrese di Acri, in provincia di Cosenza.

Un dettaglio che riaccende l’attenzione del pubblico calabrese sull’Eurovision, già coinvolto emotivamente nella prima semifinale grazie alla partecipazione italiana e alla presenza di artisti legati al territorio.

Le connessioni italiane sul palco

Anche nella seconda semifinale non mancano richiami all’Italia:

L’artista ucraina LELÉKA ha collaborato con il compositore Stefano Lentini, noto per la colonna sonora di “Mare Fuori”. Malta porta in gara AIDAN con il brano “Bella”, dal titolo esplicitamente italiano

I CONDUTTORI

La versione italiana sarà commentata da Gabriele Corsi, alla sua sesta esperienza eurovisiva, affiancato per la prima volta da Elettra Lamborghini.

Sul palco di Vienna, invece, a guidare lo show saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

VERSO LA FINALE

Dalla prima semifinale hanno già conquistato un posto in finale Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Giovedì sera si completerà il quadro dei finalisti, mentre cresce l’attesa anche in Calabria per seguire il percorso degli artisti con legami italiani.