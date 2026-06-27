Roberta Cleo e Alice, da The Voice Generations al loro primo singolo

3 minuti per la lettura

Dopo il successo del talent di Rai 2, Roberta Cleo e la piccola Alice, mamma e figlia, sugellano il loro patto d’amore nel loro primo singolo insieme

C’è un filo sottile e indistruttibile che unisce la musica alla vita, capace di attraversare le generazioni e di trasformare un legame viscerale, come quello tra madre e figlia, in un’opera d’arte da condividere con il pubblico. Lo sanno bene Roberta Cleo Castellano e la piccola Alice Settembrini, la coppia di artiste cosentine che ha commosso l’Italia sul palcoscenico nazionale di “The Voice Generations” su Rai 1. Reduci da quel trionfale percorso che le ha viste conquistare la finale, mamma e figlia tornano sotto i riflettori con il loro atteso primo brano inedito: “Facciamo finta che sia estate”, disponibile da lunedì 22 giugno su tutte le piattaforme di streaming digitale e accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube.

FACCIAMO FINTA CHE SIA ESTATE

Il progetto segna un passo importante e coraggioso nel percorso del duo, presentandosi come un lavoro totalmente indipendente. Nato tra le mura dello studio di registrazione insieme al musicista Luigi Greco – che ha curato la scrittura e la produzione fianco a fianco con Roberta –, il singolo si distacca dalle logiche commerciali standard per abbracciare una dimensione intima e artigianale. Attraverso la descrizione di delicate scene di vita quotidiana, “Facciamo finta che sia estate” racconta un legame profondo, protettivo e complice, che sfida lo scorrere inesorabile del tempo.

Il testo affronta con maturità le insicurezze tipiche della crescita e dell’adolescenza, suggellando una promessa reciproca tra madre e figlia: la capacità di trovare la leggerezza e il calore del sole anche nei momenti più bui e complessi dell’esistenza. Una filosofia racchiusa nel nucleo stesso del brano: «lo facciamo domani insieme se oggi è troppo difficile».

Anche il videoclip, online da oggi, rispecchia questa filosofia, essendo interamente autoprodotto e focalizzato sull’autenticità visiva del loro rapporto.

DOPO THE VOICE GENERATIONS

Per il pubblico italiano, l’unione delle loro voci non è una novità. Durante l’ultima sessione di Blind Audition del talent show Rai, la loro interpretazione di “Piccola anima” di Ermal Meta ed Elisa aveva letteralmente stregato i quattro coach. L’amalgama perfetto tra la voce matura di Roberta e quella cristallina di Alice aveva spinto Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt a capitolare. Sotto la guida di Arisa, scelta per affinità stilistica, le due calabresi erano approdate all’atto conclusivo del 27 marzo, strappando una standing ovation memorabile sulle note di “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin. Una scommessa vinta anche sul web, dove i loro video di TikTok hanno superato i milioni di visualizzazioni.

Dietro questo exploit, però, non c’è solo l’emozione del momento, ma una solida architettura di studio e dedizione. Roberta Castellano, nota come Roberta Cleo, classe 1987, è una cantautrice e formatrice. Dopo anni di studio ha intrapreso una carriera solida anche con singoli di successo come “Senz’anima” e “Migliore”. Oggi, attraverso l’associazione “Suoni e Rumori”, Roberta è un punto di riferimento per i giovani talenti del territorio, inclusa la stessa Alice che, oltre al canto, studia già violino e pianoforte.

Con “Facciamo finta che sia estate”, Roberta e Alice dimostrano che la televisione è stata solo un trampolino di lancio. Il loro cammino prosegue ora lungo la strada più difficile e gratificante: quella della musica inedita, portando alta la bandiera del talento cosentino e calabrese.