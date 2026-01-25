The Voice Kids, da Cosenza Miriam Bruno vola in finale con il superpass di Nek

2 minuti per la lettura

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Undici anni, una voce che sorprende per potenza e maturità, e un palco tra i più importanti della televisione italiana. Miriam Bruno, giovane talento originario di Taverna di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha vissuto una serata destinata a rimanere impressa nella sua storia artistica – e in quella del pubblico di Rai 1.

Sabato 24 gennaio, Miriam si è esibita in prima serata nel programma The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici, lasciando tutti senza parole con una versione intensa di “Bring me to life” degli Evanescence. Una scelta non scontata, affrontata con sorprendente sicurezza, che le è valsa il tanto ambito superpass assegnato da Nek, uno dei giudici del programma insieme a Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt, nella quarta edizione del talent.

Grazie a questa performance travolgente, Miriam accede direttamente alla finale nel Team di Nek, confermandosi come una delle rivelazioni più luminose della stagione. La sua esibizione ha colpito non solo per la potenza vocale, ma anche per la grande sensibilità musicale, la capacità interpretativa e una maturità espressiva rara per la sua età.

Un percorso costruito con cura e dedizione, seguito da Francesca Olìa, vocal coach che ne cura la formazione artistica e vocale presso l’Associazione Musicale Cantica: «Per noi è un orgoglio immenso vedere Miriam su quel palco — racconta l’insegnante — perché rappresenta il frutto di un percorso fatto di impegno, costanza e passione per la musica. Miriam è una bambina determinata e profondamente autentica. Lavorare con lei significa accompagnare un talento naturale che cresce giorno dopo giorno, sempre con grande rispetto per la sua età e per la sua sensibilità artistica».

Un giovane talento, già capace di emozionare. Per Miriam Bruno, The Voice Kids è l’inizio di un sogno che, nota dopo nota, sta diventando realtà.