Ginnastica artistica, si avvicina il sogno A2 per Paolo Miceli

COSENZA – Paolo Miceli a un passo dalla promozione in serie A2 di Ginnastica Artistica maschile. L’atleta cosentino dell’Asd Kodokan 1973, in prestito alla società SGA Stabia di Castellammare di Stabia, conquista ancora una volta il podio ai campionati nazionali di serie A e B, tenutisi nei giorni scorsi a Ravenna. Miceli, dopo aver ottenuto il terzo posto alla prima prova di Firenze, si è confermato anche in Emilia Romagna. Il miglior risultato lo ha ottenuto nel Corpo Libero (secondo punteggio nazionale), ma ha gareggiato anche alle Parallele, agli Anelli e al Volteggio. Adesso, rimane la terza prova che si terrà ad Ancona all’inizio del mese di maggio. In caso di podio, insieme alla sua squadra, verrà promosso in serie A2.

«All’inizio, mi ero molto demoralizzato – afferma sorridente Paolo Miceli-. Dopo aver fatto bene agli Anelli, ho commesso qualche errore al Volteggio che mi aveva demoralizzato. Mi sono subito ripreso nella gara di Corpo Libero raggiungendo il secondo punteggio di giornata. Voglio fare i complimenti alla mia squadra – continua Miceli – per come hanno gareggiato e per come mi hanno dato la carica giusta per fare il meglio possibile. E’ stata una bellissima sensazione. Fin da bambino ho sognato di poter un giorno gareggiare in serie A, ed ora ci siamo molto vicini».

L’atleta cosentino, infine, tiene a ringraziare «il tecnico Sandro Mangiarano, i miei amici, i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto ed incitato a dare il massimo. Grazie anche al maestro della SGA Stabia, Angelo Radmilovic, che mi ha accolto con grande calore e affetto e con cui mi trovo benissimo, ma soprattutto ringrazio i miei compagni di squadra. Per me sono i migliori ginnasti».

Soddisfatto il tecnico dell’Asd Kodokan 1973 Sandro Mangiarano: «Rispetto allo scorso anno, Paolo ha raggiunto un risultato incredibile che ci rende orgogliosi. Nella seconda prova di Ravenna – continua Mangiarano – insieme ai suoi compagni della SGA Stabia, per un solo punto non ha conquistato il secondo posto. Tutto ciò, nonostante abbia avuto problemi ad una spalla che, fortunatamente, sta risolvendo al meglio. Per la terza prova di Ancona, quella decisiva, proveremo a migliorare ancora gli esercizi e le sue prestazioni in modo tale da poter coronare il sogno del salto in serie A2, traguardo inimmaginabile ad inizio stagione. Miceli è il fiore all’occhiello dell’Asd Kodokan 1973. La sua umiltà lo sta portando a scalare vette sempre più prestigiose. Ad Ancona c’è l’occasione di raggiungere un traguardo prestigioso. Sono sicuro che ci riuscirà, perché ha una grande voglia di arrivare».